"Это глупость": продюсер Пригожин в бешенстве из-за поддержавшего Украину Меладзе

Российский продюсер заявил, что в условиях войны в России не может быть позиции, в которой говорится о поддержке Украины.

Иосиф Пригожин наехал на Валерия Меладзе / Коллаж фото Instagram, sputniknews-uz.com

Российский продюсер Июсиф Пригожин разъярен из-за того, что певец Валерий Меладзе поддержал Украину и выступил против кровавой войны в Украине. Пригожин назвал это "глупостью". Об этом сообщают росСМИ.

Он также попытался выставить Меладзе в свете, мол ему все помогали. Только в чём именно, Пригожин не уточнил.

"Все заявление, которые делает Валера, — это его выбор. Я к нему с большим уважением отношусь и больше вам скажу: и я, и представители „Русской медиагруппы", и даже очень высокопоставленные люди почти уже решили вопрос Меладзе. Только вот он последним своим вот этим росчерком все перечеркнул. Это значит и отношение к нам такое? Мы же его любим. Мы же за него ходим. Мы же за него просили ... Это не позиция, это глупость. В этих условиях должна быть одна позиция, другой позиции не может быть", - сказал Пригожин.

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Напомним, певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", вызвал бурные обсуждения своего поступка в России.

Также Меладзе начал расплачиваться за свой поступок. 57-летний певец теперь должен налоговой, также у него заблокированы счета. Также в РФ начали отменять концерты певца, а Федеральная налоговая служба крепко взялась за компании Меладзе.

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