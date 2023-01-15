"Я украинец по своим мозгам": что Кикабидзе говорил о Путине и почему обожал Украину

Вахтанг Кикабидзе был уверен, что Украина победит Россию, а Владимир Путин понесет наказание за свои преступления.

Вахтанг Кикабидзе / скриншот YouTube

Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Кроме творческой деятельности, артист активно поддерживал Украину в войне против России.

Кикабидзе был одним из немногих знаменитостей, который не боялся говорить правду о кровавом режиме Владимира Путина. Также звезда "Мимино" восхищался украинским народом.

Что Кикабидзе говорил о войне России против Украины

В программе "Гостеприимный двор" Кикабидзе назвал полномасштабную войну России против Украины настоящим геноцидом. И того, что творит Путин по отношению к украинцам, артист не видел даже в кино. Путина звезда сравнил со Сталиным:

"Путин видно болеет, борется за Советский Союз. У меня такое чувство. Ему нравится Сталин как политик, который пол интеллигенции перестрелял в свое время", - говорил Кикабидзе.

Что Кикабидзе говорил об Украине и ВСУ

С начала войны в Украине Кикабидзе постоянно смотрел новости о происходящем в нашей стране. Более того, в интервью Дмитрию Гордону он признался, что его правнучка участвует в проукраинских митингах.

"Она сказала: "Вечером не могу прийти, потому что у меня митинг", – рассказал актер.

Кикабидзе желал украинцам мирной и спокойной жизни. Он был уверен, что Украина победит Россию.

"Был бы хотя бы на 20 лет моложе, я бы воевал, был бы там (в Украине - ред.). Я хорошо стреляю. Кстати, и хорошо ловлю рыбу. Сам себя кормил бы, сам себя защищал бы и защищал бы Украину. Это я от всего сердца говорю! Я украинец по своим мозгам, а за эти 10 дней войны я в 10 раз стал большим украинцем, чем был. Я вас очень люблю всех, шановні брати і сестри. Желаю вам счастья, мирной жизни с песней и восстановления страны", – говорил актер украинцам.

Что Кикабидзе говорил о Путине

Российского диктатора актер сравнивал с Адольфом Гитлером. По словам Кикабидзе, Путина уже возненавидел весь мир.

Он убежден, что Путин за свои преступления в будущем предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге.

"Думаю, сам Кремль должен подумать, как закончить эту войну. Те, кто сидел и молча слушал его заявления до начала показа этого огромного количества танков", – говорил Кикабидзе.

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