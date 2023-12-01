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"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

Алена Кюпели
1 декабря 2023, 11:45обновлено 1 декабря, 12:19
Алла Барановская после развода очень интересно подписала свой новый пост.
Алла Барановская и ее новая жизнь
Алла Барановская и ее новая жизнь / Коллаж Главред, фото Instagram/allabonya

Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская заинтриговала новым постом.

Она выложила на своей странице в Instagram, ряд фотографий, которые подписала интригующим "Я твоя".

В посте - новый пост от Аллы Барановской:

видео дня

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.

Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.

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Николай Тищенко Алла Барановская новости шоу бизнеса
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