"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

Алла Барановская после развода очень интересно подписала свой новый пост.
Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская заинтриговала новым постом.
Она выложила на своей странице в Instagram, ряд фотографий, которые подписала интригующим "Я твоя".
В посте - новый пост от Аллы Барановской:
видео дня
Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.
Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.
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