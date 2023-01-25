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"Я тебя все равно люблю": пропутинская артистка "Сватов" цинично обратилась к Кошмал

25 января 2023, 21:47
Артистка, которая любит кровавого диктатора Путина, смеет открывать свой пропагандистский рот и обращаться к украинским актерам.
Олеся Железняк
Олеся Железняк / ruskino.ru

Российская актриса и звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая сиграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.

Как заявила Железняк в пропагандистской программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", она решила доказать, что совсем не злится на Кошмал, которая разорвала отношения с людьми, поддерживающими войну и убийства мирных украинцев.

"Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен – это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя очень жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", – бредит путинистка.

Железня от всей души удивляется, почему коллега выбрала Украину, а не Россию. По словам Железняк, с ней перестали общаться и другие родственники из Украины.

"Это какое-то помутнение. Произошло затмение! У меня ведь у самой много родственников из Украины", – отметила Железняк.

Напомним, ранее Олеся Железняк, которая в день рождения российского кровавого террориста Путина, убивающего украинцев, признавалась ему в любви, неожиданно высказалась в отношении украинской актрисы и коллеги по сериалу "Сваты" Анны Кошмал.

Так, Железняк продолжает идентифицировать себя с украинцами. Она по-прежнему полагает, что "все равно, мы единое", пишет Woman.ru. Железняк также добавляет, что "любовь (к россиянам - авт.) никуда не делась, а просто стала меньше".

"И я думаю, что все встанет на свои места. И мне кажется, никуда не девается любовь. Она может становиться меньше, наверное. Я думаю, что все равно эти испытания, они нам всем посланы для чего-то. И я думаю, что в этой ситуации самое главное не озлобиться. Не впасть в ярость, в агрессию, жестокость, в желание убить, уничтожить, а искать, держаться за какие-то вещи, за простые", — разъяснила свою позицию звезда, в то время, как ее любимый президент, которым она упивается, убивает украинских детей, а его дикие солдаты насилуют женщин.

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