"Я так просто не сдамся": Галкин начинает "войну" с россиянами

Максим Галкин / starhit.ru

Российский артист Максим Галкин, покинувший Москву сразу после масштабного вторжения войск Путина в Украину, продолжает тур по разным городам Латвии.

Во время концерта в латвийском городке Роя Галкин заявил, что планирует с мечом наперевес сражаться за свое имущество в России.

46-летний шоумен пригрозил вернуться в Подмосковье и на своем особняке повесить табличку "поместье Галкина". А в тех, кого не устрашила дощечка, готов швыряться предметами интерьера.

"Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся", - сказал Галкин, пишет starhit.ru.

В России активно обсуждают Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Поскольку Галкин поддержал Украину и резко высказался о Путине и его войне в нашей стране.

Россияне призывают отобрать у Галкина и Пугачевой все их имущество и не впускать в страну-агрессора.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

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