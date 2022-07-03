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В России не ждут: Галкин покинул Израиль вслед за Аллой Пугачевой

3 июля 2022, 15:17

Накануне стало известно, что Максим Галкин перебрался в Латвию с Аллой Пугачевой и детьми.

Галкин
Максим Галкин / УНИАН

Актер и шоумен Максим Галкин покинул Израиль, где находился несколько месяцев.

Именно в Израиль прилетел Галкин с детьми и Аллой Пугачевой, после вторжения российских войск в Украину.

Там шоумен давал концерты и записывал видео, где поддерживал Украину и выступал против действий диктатора Владимира Путина.

Накануне стало известно, что Максим Галкин перебрался в Латвию с Аллой Пугачевой и детьми. Видео прогулки с семьей Галкин опубликовал в Instagram.

"Вот такой замечательный юрмальский закат", — сказал Галкин в ролике на фоне Рижского залива.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Пугачева вместе с 8-летними Лизой и Гарри в сопровождении няни прогуливается по пляжу в Юрмале. Галкина с ними замечено не было.

22 июня Максим Галкин завершил концертный тур по Израилю. С 5 по 13 августа у шоумена запланированы концерты в таких городах Латвии, как Лиепая, Юрмала, Таллин и Резекне.

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