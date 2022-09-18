"Я получила сообщение и прослезилась": Ольга Харлан рассказала, о чем ей пишет Дикусар с передовой

Ольга Харлан рассказала о переписке с Дмитрием Дикусаром, который защищает Украину на фронте / instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка и финалистка 8 сезона шоу Танцы со звездами Ольга Харлан в интервью для Rostyslove Production рассказала, как ее партнер по паркету и близкий друг Дмитрий Дикусар довел ее до слез сообщением с фронта.

Танцовщик и хореограф был в первых рядах мужчин, которые с началом полномасштабной войны в Украине добровольно вступили в ряды ЗСУ, чтобы защищать родину. Харлан неплохо узнала Дикусара за время танцевального проекта, и отмечает, что совсем не удивилась, когда узнала, что Дмитрий пошел воевать.

"Когда я увидела, что он там, это меня не шокировало. Это было нормально для Димы. Он мужчина своего слова и он всегда был честен, он хочет справедливости всегда", - говорит спортсменка.

Она рассказала, что время от времени пишет танцору, но не ожидает от него длинных ответов. Ведь понимает, что сейчас у него достаточно своих забот. Меж тем Дикусар даже на "нуле" умудряется оставаться хорошим другом и настоящим джентльменом.

"Лишь иногда я ему пишу, я знаю, что он очень занят там, у него есть чем там заняться. Он действительно очень скромный человек. Это было такое: "Привет, как ты? Как дела?". Он говорит: "У меня все хорошо". Мне этого достаточно, если он мне уже отвечает. Также он поздравил меня на день рождения. Я не ожидала этого и когда я получила это сообщение, я немного прослезилась, потому что мне было очень приятно, что даже в такой атмосфере, что он там помнит о моем дне рождения", - вспоминает Харлан.

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

Также стало известно, что на Донетчине в боях с оккупантами погиб солист Национальной оперы Украины, известный танцор балета Александр Шаповал, который служил в ВСУ гранатометчиком.

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