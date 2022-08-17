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"Погиб во время выполнения боевой задачи": Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима на фронте

17 августа 2022, 18:50

Хореограф заверил покойного, что украинские воины никогда не сдадутся.

Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима на фронте / instagram.com/dikusar_dmitriy

Спустя три дня после начала полномасштабной войны в Украине, танцор и хореограф Дмитрий Дикусар пополнил ряды украинской армии. С тех пор он редко появляется в социальных сетях.

Однако артист старается не оставлять поклонников совсем без новостей. Время от времени он показывает фотографии и рассказывает о своей жизни то, что не защищено военной тайной.

Сегодня хореограф поделился крайне печальной вестью - из жизни ушел его сослуживец. Об этом Дикусар сообщил на своей странице в Instagram.

"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим Юр Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, который в начале полномасштабного вторжения врага в Украину оставил работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей. Почтим память нашего героя молитвой! Царствие небесное тебе, друг! Мы никогда не сдадимся! Вечная память всем нашим воинам! Слава Украине!" - написал хореограф. Он также показал фотографию с ушедшим побратимом.

Спустя четыре часа после публикации, Дмитрий удалил свой пост из социальных сетей.

Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима на фронте / instagram.com/dikusar_dmitriy

Ранее стало известно, что 53-летний украинский актер, звезда сериалов Крепостная и Поймать Кайдаша, Андрей Луценко ушел на фронт, защищать Украину в составе приграничного отряда.

Также украинский певец и музыкант Иван Дорн рассказал, при каких обстоятельствах готов вернуться к выступлениям в РФ - для этого он назвал целых четыре условия.

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