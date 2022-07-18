После месячного молчания, служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар вышел на связь: "Чтобы вы знали"

Фанаты уже начали бить тревогу из-за долгого отсутствия танцора.
Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар записался в ряды ВСУ и несет службу с первых дней полноценной войны в Украине. С тех пор артист редко появляется в социальных сетях, хотя до этого достаточно активно вел блог в Instagram.
С момента его последнего поста прошло больше месяца. Сейчас на его странице в Facebook появилось фото, на котором танцор стоит в полный рост с широко разведенными руками.
Дикусар, одетый в военную форму, позирует на фоне дикой украинской природы. Руками он имитирует широкие объятия.
"Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди! P.S. Большинство мотивировано не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим людям. Чтобы вы знали… Держитесь!!!" - подписал фото он.
Поклонники, которые уже начали переживать за судьбу Дмитрия из-за его долгого "молчания", были рады увидеть этот снимок, полный теплоты и уверенности в скорой победе.
В комментариях все сошлись в одном мнении - желают хореографу ангела-хранителя и боевой удачи:
"Бережи себе! Низький уклін та Божого благословення".
"И мы хотим тебя обнять, Димочка! Молимся за тебя и за всех кто с тобой рядом! Оставайтесь живыми! Пожалуйста!"
"Янгола-охоронця тобі!!!!"
"Діма! Хай всі янголи оберігають тебе!"
"Тільки так! Любов нас тримає на цьому світі".
Читайте такжеГруппа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людей
Ранее украинский музыкант и исполнитель, который сейчас защищает Украину, Тарас Тополя обратился к белорусским офицерам и заявил о том, что их провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины.
Также российская модель Ирина Шейк оправдалась за фото в социальных сетях с подписью, в которой использовала рашистский символ - букву Z.
Другие новости:
- "Бог пытается нас уберечь": Никитюк показала знак в небе после теракта в Виннице
- В Германии отменили концерт и "выдворили" путинскую певицу
- "Совок" головного мозга: расплывшаяся Наташа Королева нацепила пионерскую символику со своим лицом