После месячного молчания, служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар вышел на связь: "Чтобы вы знали"

Дмитрий Дикусар показал первое фото в военной форме за долгое время / facebook.com/dikusar

Украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар записался в ряды ВСУ и несет службу с первых дней полноценной войны в Украине. С тех пор артист редко появляется в социальных сетях, хотя до этого достаточно активно вел блог в Instagram.

С момента его последнего поста прошло больше месяца. Сейчас на его странице в Facebook появилось фото, на котором танцор стоит в полный рост с широко разведенными руками.

Дикусар, одетый в военную форму, позирует на фоне дикой украинской природы. Руками он имитирует широкие объятия.

"Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди! P.S. Большинство мотивировано не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим людям. Чтобы вы знали… Держитесь!!!" - подписал фото он.

Поклонники, которые уже начали переживать за судьбу Дмитрия из-за его долгого "молчания", были рады увидеть этот снимок, полный теплоты и уверенности в скорой победе.

Дмитрий Дикусар показал первое фото в военной форме за долгое время / facebook.com/dikusar

В комментариях все сошлись в одном мнении - желают хореографу ангела-хранителя и боевой удачи:

"Бережи себе! Низький уклін та Божого благословення".

"И мы хотим тебя обнять, Димочка! Молимся за тебя и за всех кто с тобой рядом! Оставайтесь живыми! Пожалуйста!"

"Янгола-охоронця тобі!!!!"

"Діма! Хай всі янголи оберігають тебе!"

"Тільки так! Любов нас тримає на цьому світі".

Читайте такжеГруппа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людей

Ранее украинский музыкант и исполнитель, который сейчас защищает Украину, Тарас Тополя обратился к белорусским офицерам и заявил о том, что их провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины.

Также российская модель Ирина Шейк оправдалась за фото в социальных сетях с подписью, в которой использовала рашистский символ - букву Z.

Другие новости: