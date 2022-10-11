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"Я опустошена разрушениями, мое сердце с украинцами": Мила Йовович пылко поддержала украинцев

11 октября 2022, 11:58

Легендарная актриса и уроженка Киева Мила Йовович не стала скрывать свои эмоции и четко заявила - что будет продолжать поддерживать украинцев.

Йовович
Мила Йовович пылко поддержала украинцев / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Легендарная американская актриса и модель (уроженка Киева) Мила Йовович отреагировала на масштабную ракетную атаку России на Украину 10-го октября эмоциональным постом в Instagram ‒ в поддержку украинского народа.

"Моя родная Украина пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними", – поделилась Йовович.

Актриса добавила, что продолжит оставаться вместе со своей Родиной.

"В этом мире так много ненависти, репрессий и оскорблений. Я хочу, чтобы люди оставили друг друга в покое. Я хотела написать о Дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей, надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, которые пытаются заставить других верить в то, во что они верят. Я должна сегодня стоять со своей Родиной и горевать вместе с ними. Я скорблю вместе с народом Украины", – подытожила актриса.

Напомним, ранее легендарная певица Шер заявляла, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.

До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

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