'Я никогда не вернусь': Бритни Спирс окончательно попрощалась со сценой

Американская певица опровергла слухи о том, что она планирует выпустить новый альбом.

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Бритни Спирс не будет продолжать свою музыкальную карьеру / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс не будет выпускать новый альбом и никогда не вернется в музыкальную индустрию. Об этом певица написала 4 января в своем Instagram.

Американская исполнительница развеяла мифы, которые вокруг нее построили СМИ, относительно поиска авторов песен для 10-го студийного альбома и общения с другими исполнителями, такими как Charli XCX и Джулия Майклс. Спирс отметила, что ничего подобного не происходит и ее возвращения на музыкальную сцену не следует ждать.

"Чтобы было ясно, большинство новостей - мусор!!! Они продолжают говорить, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы сделать новый альбом ... Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!!",- написала Бритни. видео дня

Она объяснила, что пишет песни для своего удовольствия и для других артистов. Бритни подчеркивает: "За последние два года я написала более 20 песен для других людей". Певица назвала себя "автором-призраком", которой нравится находиться в тени.

Также Бритни отреагировала на слухи, что ее книга "Женщина во мне" вышла без ее одобрения. По ее словам такое мнение "далеко от истины".

Последние события из жизни Бритни Спирс

Напомним, Бритни Спирс может страдать от редкого психического расстройства под названием "акатизия". Один из основных симптомов - непреодолимая потребность человека постоянно находиться в движении. Также человек с акатизией испытывает постоянную тревожность, отсутствие движения приносит ему дискомфорт или даже болевые ощущения.

Как сообщал Главред, поп-певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разводятся из-за предательства. Согласно Page Six, Асгари переехал из общего дома.

Также Сэм Асгари, бывший муж Бритни Спирс, показал фото, на котором он похудел на 18 килограммов. Он отметил, что после окончания брака у него больше времени для себя, что способствовало его "трансформации".

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