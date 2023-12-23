Бывший муж Бритни Спирс похудел на 18 кг после расставания с певицей

Фитнес-инструктор Сэм Асгари поделился фото, которое удивило его поклонниц.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари больше не муж и жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Бывший муж скандальной певицы Бритни Спирс, фитнес-инструктор Сэм Асгари поделился фото, которое удивило его поклонниц.

Мужчина похудел на 18 килограмм и похвастался новым телом. Как заявил сам спортсмен, после окончания его брака, у мужчины появилось больше времени для него самого.

По информации Page Six, Сэм Асгари рассказал, что он претерпел серьезную "трансформацию" в фитнесе после расставания с Бритни Спирс.

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"Итак, за последние пять месяцев у меня произошла небольшая трансформация, в результате которой я потерял около 18 килограмм", — эксклюзивно рассказал бывший личный тренер.

На фотографиях, полученных Page Six, звезда выглядит худее, чем когда-либо.

"Иногда, когда вы находитесь в ситуации, когда вам не обязательно сосредоточиться на себе, вам может быть сложно заметить изменения вашего телосложения, но все остальные это замечают".

Асгари, который подал на развод с Бритни Спирс в августе, сказал, что недавно он пережил "духовный" и "энергетический" сдвиг.

"У меня больше времени, чтобы сосредоточиться на себе", — объяснил он.

Напомним, ранее папарацци подловили сыновей легендарной поп-певицы Бритни Спирс от первого брака ‒ 18-летнего Шона Престона и 17-летнего Джейдена Джеймса ‒ на Гавайях во время отдыха с их отцом Кевином Федерлайном.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

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