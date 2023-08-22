Бритни Спирс после развода ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами

От одиночества Спирс спасается в своем стиле - в откровенном наряде и с танцами.

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Бритни Спирс устроила дикую вечеринку с пятью мужчинами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

41-летняя Бритни Спирс хоть и призналась, что тяжело переживает разрыв отношений с мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, похоже решила не падать духом, и с головой окунулась в холостяцкую жизнь.

Теперь на ее странице в Instagram кроме диких танцев в нарядах на грани приличия появилось и видео с вечеринки, которую певица себе устроила. Приглашенными и единственными гостями оказались пять мужчин.

В их компании Брит без бюстгальтера, одетая в зеленое платье с прозрачными вставками, показала, как один из ее друзей облизывает ей ногу, пока они позирует на камеру. Также она продемонстрировала видеофрагмент, на котором все пятеро держат ее на руках.

видео дня

"Я пригласила своих любимых мальчишек, и мы развлекались целую ночь!!!" - двусмысленно прокомментировала ролик сама Спирс. Для подписчиков она такую возможность закрыла.

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Ранее Бритни Спирс обвиняли в приеме тяжелых наркотиков бывший муж и сыновья. К ним присоединился и бывший опекун певицы, который убежден, что жизнь Брит закончит передозировкой.

Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.

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