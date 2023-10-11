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У Бритни Спирс проблемы с законом - певицу вызвали в суд

Анна Подгорная
11 октября 2023, 22:47 обновлено 11 октября, 22:47
Исполнительница "Oops!… I Did It Again" вернулась к старым привычкам.
Бритни Спирс
Бритни Спирс наказали за вождения без прав и страховки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Поп-икона Бритни Спирс продолжает щедро снабжать прессу скандальными инфоповодами. Последнее "достижение" певицы - предстоящий суд и крупный штраф за нарушения правил дорожного движения.

До ноября 2021 года, пока над ней было установлено опекунство ее отца, Бритни было запрещено самостоятельно водить автомобиль на протяжении 13 лет. Сегодня она с удовольствием садится за руль, правда, и на дороге Спирс ведет себя в своем репертуаре.

Как сообщает издание Daily Mail, Бритни Спирс была остановлена дорожным патрулем за вождение без водительского удостоверения и страховки. Ей выписали штраф в размере 1140 долларов, и выдали предписание - явиться в суд 24 октября. Примечательно, что день суда совпадает с днем выхода мемуаров Бритни Спирс под названием "Женщина во мне".

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У Брит и проблем с вождением своя долгая, богатая событиями история. В марте 2022 года, всего через несколько месяцев после того, как над ней сняли опеку, Спирс оштрафовали за превышение скорости.

В 2006 году певица села за руль с сыном Шоном Престоном на руках, которому на тот момент было всего 5 месяцев. В 2007 году она наехала на ногу папарацци, позже камеры фиксировали проезд певицы на красный свет, повороты в неположенном месте и разговоры по телефону за рулем.

Также, до того как Кевин Федерлайн лишил Бритни Спирс права опеки над их двумя детьми, он получил судебное распоряжение, которое запрещало артистке возить сыновей на машине, если она за рулем.

Ранее молодой баскетболист впервые заговорил про роман с Шакирой. Игрок "Майами Хит" Джимми Батлер не смог скрыть свое восхищение страстной колумбийкой.

Также Жена Брюса Уиллиса рассказала, понимает ли тот, что неизлечимо болен. Эмма Хеминг призналась, с какими чувствами ей пришлось справиться, когда она узнала про лобно-височную деменцию мужа.

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