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Жена Брюса Уиллиса рассказала, понимает ли тот, что неизлечимо болен

Дмитрий Видоменко
5 октября 2023, 21:25 обновлено 5 октября, 21:51
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг рассказала о том, как тяжело пришла к принятию неизлечимой болезни мужа.
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис
Эмма Хеминг в деталях рассказала о тяжелой болезни Брюса Уиллиса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

Британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, которая является супругой тяжелобольного 68-летнего актера Брюса Уиллиса ‒ призналась, что очень испугалась, когда начала исследовать лобно-височную деменцию (после того, как ему поставили этот диагноз).

Об этом она рассказала в подкасте "Помни меня". По словам Хемминг, она открыла для себя подкаст в дни смятения после того, как Брюсу поставили диагноз.

Как говорит Эмма, она что до сих пор не знает, понимает ли Брюс, что у него слабоумие. Однако, подчеркнула она, от него страдает не только ее супруг но и вся их семья.

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"Это тяжело не только для человека, у которого поставлен диагноз, но и для его семьи. И это не является исключением ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", ‒ сказал он.

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

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Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
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