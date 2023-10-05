"Она невероятная": молодой баскетболист впервые заговорил про роман с Шакирой

Джимми Батлер является кумиром сыновей певицы. Это и стало причиной для их знакомства.

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Джимми Батлер прокомментировал отношения с Шакирой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/jimmybutler

С весны колумбийской певице Шакире приписывают роман с олимпийским чемпионом и американским профессиональным баскетболистом, выступающим за команду НБА "Майами Хит", Джимми Батлером. Летом пару якобы даже видели на свидании в фешенебельном ресторане Майами.

Артистка после скандального развода с футболистом Жераром Пике свою личную жизнь не комментирует, зато Батлер оказался более разговорчивым. В своем интервью для Rolling Stones он прокомментировал свою связь с Шакирой.

Баскетболист подтвердил свое знакомство с певицей, чьи сыновья являются его поклонниками и не пропускают матчи "Майами Хит". "Она невероятный человек и невероятный талант", - восхищенно отметил Батлер.

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Тем не менее любовную связь с Шак он все же опроверг, дескать папарацци и поклонники снова выдают желаемое за действительное.

"Вы никогда не знаете, что люди делают, поэтому люди просто придумывают вещи. Просто потому, что мы друзья, она живет в Майами, а ее сыновья большие фанаты баскетбола, это не означает, что кто-то встречается", - говорит звезда "Майами Хит".

Ранее колумбийская певица Шакира поддразнила фанатов чудесами гибкости. На свежих фото она в облегающих одеждах с легкостью закидывает ноги себе за голову.

Также стало известно, что после громкого развода с Шакирой Жерар Пике женится на юной модели, роман с которой и поставил точку в его отношениях с колумбийской певицей.

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