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Закинула ноги за голову с обаятельной улыбкой: Шакира поддразнила фанатов

Анна Подгорная
11 сентября 2023, 02:40
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Певица с большим энтузиазмом продемонстрировала свой особый талант, который не "заржавел" со временем.
Шакира
Шакира показала свою гибкость гимнастическими трюками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

Во вторник, 12 сентября, состоится церемония вручения музыкальной награды MTV VMAs 2023, на которой выступит колумбийская певица Шакира. На своей странице в Instagram она побаловала поклонников кадрами подготовки номера.

Шак заинтриговала свежими фото, на которых позирует на каблуках, в спортивных леггинсах и футболке в одной из школ Нью-Джерси. Артистка намекнула, с какой песней может появиться на церемонии.

Так она поделилась серией кадров на которых от ее гибкости у поклонников закружились головы: Шакира показала, как с легкостью забрасывает ноги за голову в различных замысловатых позициях. Такой талант 46-летней певицы показался публике одновременно удивительным и соблазнительным.

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В комментариях быстро разгадали, что Шакира намекнула на песню "She Wolf" из ее одноименного альбома, который вышел в 2009 году. В клипе на "Волчицу" она повторяла подобные трюки.

Фанаты остались в восторге от того, что за 14 лет артистка не потеряла сноровку ни в силе голоса, ни в гибкости тела.

Шакира
Шакира показала свою гибкость гимнастическими трюками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

Ранее СМИ сообщали, что у Шакиры новый роман с баскетболистом - молодой и перспективный спортсмен младше певицу на 12 лет. Он выступает за команду НБА "Майами Хит".

Также стало известно, что после громкого развода с Шакирой Жерар Пике женится на юной модели, роман с которой и поставил точку в его отношениях с колумбийской певицей.

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