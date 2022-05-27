"Я не общаюсь сейчас": Остап Ступка прокомментировал развод сына с Логуновой

Логунова, Ступка / https://www.instagram.com/polinalogunova/?hl=ru

Украинский актер Остап Ступка прокомментировал развод своего сына Дмитрия Ступки с блогершей Полиной Логуновой, которая буквально недавно угрожала экс-супругу "уничтожить" его и его карьеру.

Как рассказал Ступка программе "Зірковий шлях", он говорит сыну, чтобы тут успокоился и не обращал внимания ни на какие выпады возможные.

"Ну у них там своя история. И тоже чтобы отвлекался от этих дел. Потому что он скучает по малой, по дочери Богданке, – поделился Ступка-старший. – Я думаю, что он хороший отец, он делает все для того, чтобы поддерживать отношения с малышкой, с детским миром Богданы", - добавляет актер.

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Кроме того, как признался актер, сейчас ему не удается поддерживать связь с внучкой и бывшей невесткой. Напомним, что Богдана вместе с мамой находится в США.

"Так складываются обстоятельства, что сейчас мне это не удается. Может, когда-нибудь со временем мы это наверстаем. Я не общаюсь сейчас с другой стороной, не комментирую ничего", – заявил Ступка.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, почему отсиживается за границей, пока в Украине идет война с россией. А его бывшая жена угрожает Ступке уничтожить его карьеру и личность, а также опубликовать счета помощи уже экс-супругу.