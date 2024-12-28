"Я хочу быть с тобой": кто победил в шоу "Холостяк" - детали

Александр Терен открыл свои чувства.

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Финал шоу "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, СТБ

Вы узнаете:

Как прошел финал шоу "Холостяк"

Кто стал победительницей сезона

Вчера, 27 декабря, прошел финал популярного шоу "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр Терен.

В финале за победу боролись – Анастасия, которая проживает в Лондоне, и волонтер Инна. Девушки успели до финала познакомить Александра со своими родителями, а также познакомиться и с родителями ветерана.

видео дня

Как стало известно из соцсетей проекта, Терен высказал слова благодарности Анастасии и признался, что не видит с ней будущего. А вот Инне он сказал, что у них очень похожие взгляды на жизнь.

"Мы похожи в ценностях, во взглядах и в чувствах друг к другу. Правый или левый берег? Я хочу быть с тобой, несмотря, на каком ты будешь берегу. Я влюбляюсь. Ты примешь это кольцо?" – отметил Александр.

Инна ответила Терену взаимностью и стала победительницей 13 сезона "Холостяка".

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