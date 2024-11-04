"Никакой любви не было": названо имя победительницы шоу "Холостяк-13"

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- Александр Терен познакомился с участницами
- В шоу появится девушка Инна, которая и победит
1 ноября состоялась долгожданная премьера популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал военный Александр Терен. Он уже познакомился с девушками и выбрал, кто продолжит участие в шоу.
Как сообщил украинский блоггер-обозреватель Богдан Беспалов на своем YouTube-канале, победительницей шоу станет девушка Инна, которая живет в Харькове и занимается волонтерством.
Девушки не было на знакомстве с Александром, но, как утверждает Беспалов, она появится в шоу чуть позже.
"Это победительница шоу "Холостяк 13" - Инна. Волонтер из Харькова. По отзывам, компанейская и хорошая девушка. В шоу попала честно, а победила по видению редакторов проекта. С Тереном будут играть любовную любовь, но на самом деле никакой любви не было", - отметил блоггер.
Отметим, сейчас в Сети нет никаких подтверждений слов Беспалова, поскольку редакторы шоу сохраняют интригу.
Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о победительнице "Холостяка":
Кто такой Александр "Терен" Будько
Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.
По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.
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