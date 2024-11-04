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"Никакой любви не было": названо имя победительницы шоу "Холостяк-13"

Элина Чигис
4 ноября 2024, 12:08
142
Победительница "Холостяка" живет в Харькове.
Александр Терен
Кто станет победительницей шоу "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com, шоу "Холостяк"

Читайте подробно:

  • Александр Терен познакомился с участницами
  • В шоу появится девушка Инна, которая и победит

1 ноября состоялась долгожданная премьера популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал военный Александр Терен. Он уже познакомился с девушками и выбрал, кто продолжит участие в шоу.

Как сообщил украинский блоггер-обозреватель Богдан Беспалов на своем YouTube-канале, победительницей шоу станет девушка Инна, которая живет в Харькове и занимается волонтерством.

Девушки не было на знакомстве с Александром, но, как утверждает Беспалов, она появится в шоу чуть позже.

"Это победительница шоу "Холостяк 13" - Инна. Волонтер из Харькова. По отзывам, компанейская и хорошая девушка. В шоу попала честно, а победила по видению редакторов проекта. С Тереном будут играть любовную любовь, но на самом деле никакой любви не было", - отметил блоггер.

Отметим, сейчас в Сети нет никаких подтверждений слов Беспалова, поскольку редакторы шоу сохраняют интригу.

Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о победительнице "Холостяка":

Кто такой Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Последние новости шоу-бизнеса

Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

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