"Я готов его сжечь": российский комик признался, что хочет сделать с паспортом РФ

Романов привык скрывать этот факт, но готов сжечь документ, если его не лишат гражданства ранее

Российский актер, сценарист и комик одесского происхождения Дмитрий Романов который сначала заявил, что не является гражданином РФ, признался, что у него есть российский паспорт.

По его словам, он привык скрывать этот факт, но готов сжечь документ, если его не лишат гражданства ранее, пишет "Обозреватель".

"Я на автомате съюлил, потому что привык это скрывать и не хотел бы, чтобы об этом знали... Я думал пойти сдать, но морока, возможно нужно ехать в Россию получать какие-то справки. В Россию я ехать точно не собираюсь. Сжечь его? Ну, можно. В идеале – если меня лишат", – сказал Романов в интервью российскому журналисту Юрию Дудю на YouTube.

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Комик признался, что получил гражданство в 2018 году для того, чтобы не стоять в очередях в миграционных службах.

"Я получил российский паспорт, чтобы этого не делать. Я не скажу, что в нынешних условиях я как-то от этого счастлив. Совершенно нет. У меня были мысли пойти его сдать, но на это нужно потратить время. Если у меня это гражданство заберут, я не буду расстроен", – добавил он.

Романов подчеркнул, что рассказал о российском паспорте для того, чтобы люди не воспринимали его слова о войне несерьезно.

"Хочу быть до конца честным и это не отменяет моих взглядов. Кто-то подумает: "у него есть российский паспорт, это все чепуха". Нет, это не чепуха", – указал он.