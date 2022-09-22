'Я его не бил, а надавал пинков': Скрипка прокомментировал свой конфликт с кремлевским идеологом Дугиным

Александр Дугин и Олег Скрипка / коллаж УНИАН

Легендарный украинский рок-музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка раскрыл детали своей давней драки с кремлевским пропагандистом и идеологом русского фашизма Александром Дугиным. Тогда российские журналисты написали, что украинец ударил путиниста в челюсть ногой, однако в 2022 году артист опроверг эту информацию в интервью Алине Доротюк.

Скрипка говорит, что тогда всего лишь надавал Дугину пинков и унизил словесно. Конфликт случился около 24 лет назад в одном из московских клубов после концерта

"Это был период очень хорошего отношения россиян к украинцам. Я так понимаю, тогда в сценарии Кремля "хороших украинцев" было много, а "плохих" – мало. Мы выступали в хорошем клубе, и мой бизнес был в основном в Москве. Симпатия была большая к моим песням, группе, к украинцам. И тут голосочек: "Хохлы, домой". Это было очень странно", – рассказал музыкант.

Артист вспомнил, что спустился к Дугину со сцены, чтобы выяснить, почему он унижает украинцев, на что тот начал кричать и эмоционально доказывать, что украинцы – "недонация".

"Это существо стоит там бородкой трясет и продолжает что-то блеять. Он начал: "Вы здесь приезжаете, вы – недонация, недолюди". Я в челюсть его не бил. Я ему начинаю аргументировать, что он никто, и давать пинков", – припомнил артист.

В разгар конфликта к мужчинам подошли заступившиеся за музыканта охранники, выгнали путиниста. Дугин попал в их черный список.

"И охранники, и все, кто был вокруг, встали на мою сторону. Еще дали пару пинков Дугину, и он был записан, что больше никогда туда не попадет. И владелец клуба принес извинения, и дополнительное пиво было выставлено всему коллективу. Он тогда уже был советником Путина", – закончил свой рассказ артист.

Напомним, ранее Олег Скрипка рассказывал о том, как русские оккупанты разграбили его дачу в Буче.

В доме знаменитости, прямо в постели, оккупанты оставили довольно неприятный "сюрприз" – разлитую и недопитую бутылку водки.

"Ни унитазы, ни стиральную машину у меня не украли. Оставили и картины, очевидно, не имевшие для них никакой ценности. А больше ничего там не было. Я ведь человек творческий. Думаю, оккупантам пришлось очень быстро оттуда убегать, ведь оставили полбутылки водки. Причем распивали ее прямо в моей кровати. Говорю, это все досадно и неприятно", – подытожил Скрипка.

До того Олег Скрипка сообщил, что едва не стал жертвой российского ракетного удара в Виннице.

"Мы встретились с организаторами концерта в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени. Пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим своими глазами реальность их "спасительной спецоперации" — 20 погибших и 90 раненых", - писал музыкант.

Другие новости: