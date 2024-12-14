"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

Подозрения относительно артиста-беглеца возникли после переноса концерта в Варшаве.

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Олег Винник возмутил украинцев переносом концерта / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk.original

Вы узнаете:

Как в Сети отреагировали на перенос концерта Винника

Почему певца подозревают в мошенничестве

Украинский певец Олег Винник, который выехал за границу в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину и в течение долгих месяцев не выходил в публичное пространство, недавно решил организовать концерт в Варшаве.

Однако что-то пошло не так и Виннику пришлось сообщить о переносе концерта с 21 декабря 2024 года, якобы по техническим причинам, аж на 24 апреля 2025 года.

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Хотя многие поклонники артиста с пониманием отнеслись к изменению даты концерта, в Сети некоторые пользователи возмутились, что на самом деле Винник и его команда могут просто обманывать людей с целью наживы.

Скриншот сообщения Олега Винника в Instagram о переносе концерта в Варшаве

"Если что, на клубе даже анонса не было. То есть вы и не планировали проводить концерт. Взяли деньги с тех несчастных 100 человек и теперь "ждите", - написал один из комментаторов под сообщением певца.

Дело в том, что по состоянию на 8 декабря из 1200 билетов на концерт, который должен был состояться через две недели, якобы было продано около 100. А сегодня, 14 декабря, согласно информации на сайте продажи билетов, на концерт Винника купили лишь 125 билетов.

Олег Винник / Инфографика: Главред

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Напомним, в октябре 2024 года Главред писал о возвращении Олега Винника, который прекратил концертную и творческую деятельность в начале полномасштабной войны и уехал из Украины на сцену. Тогда стало известно, что он отправляется в тур по Европе.

Ранее также известная писательница Лада Лузина заявила, что Олег Винник не прошел испытание войной, как и многие другие украинские звезды и находится в худшем положении.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии как актер мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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