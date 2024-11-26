Взрослые копии Брэда Питта: двойняшек Джоли подловили на прогулке

Двойняшки Анджелины Джоли и Питта взрослеют и становятся похожим на своих родителей.

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Анджелина Джоли с детьми и Брэд Питт не живут вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Двойняшки Джоли и Питта сами прогулялись

На кого похожи дети звезд

Двойняшки и биологические дети голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, Нокс и Вивьен, стали точной копией своих знаменитых родителей.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, парочку тинейджеров недавно смогли заснять на улицах Лос-Анджелеса.

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16-ти летние дети выглядели расслабленными, когда они вместе отправились за продуктами — через несколько дней после того, как Нокс феерично появился на красной дорожке со своей мамой на церемонии вручения премии Governors Awards 2024.

Нокс своей внешностью напоминал молодого Питта с его бритой головой.

Фото двойняшек Джоли и Питта можно посмотреть тут

Во время прогулки Вивьен надела свитер цвета пудры и джинсы.

Эти двое — младшие сестра и брат старшего биологического ребенка Джоли и Питта - девушки Шайло, 18 лет, и приемных братьев и сестер Мэддокса, 22 лет, Пакса, 20 лет и Захары, 19 лет.

В эксклюзивном интервью DailyMail источник сообщил, что Брэд Питт посчитал время выхода в свет Джоли с сыном "подозрительным" на фоне их продолжающейся битвы и развод.

"Брэд видит своих детей только тогда, когда они выходят на ковровую дорожку с мамой, и время этого не может быть более подозрительным, учитывая, что только что было решено, что он и Энджи отправятся в суд", — отметил инсайдер.

Звездная пара собирается встретиться в суде в следующем году, поскольку их давняя юридическая тяжба приближается к судебному разбирательству.

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Как ранее писал Главред, актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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