Взорвать или отрезать руки: снайперша Эмеральд рассказала об угрозах экс-мужа

Украинская военнослужащая и снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что подверглась жутким угрозам со стороны экс-супруга Евгения Стипанюка. Соответствующее видеообращение она выложила в соцсети Instagram.
Она сказала, что хочет другим женщинам "продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком". И опубликовала часть разговоров со Стипанюком.
Из них следует, что мужчина угрожал взорвать, застрелить или отрезать руки Эмеральд и другим мужчинам, если те хотя бы возьмут на руки их совместную дочь Афину. Сказал, что за ней будут постоянно следить. И что он наверняка отнимет ребенка через два-три года, потому что пока полугодовая кроха еще на грудном вскармливании. И в конце своего хейтспича мужчина говорил, что не даст женщине с дочкой уехать за границу. И ‒вишенка на торте ‒ мужчина обвинил Евгению в супружеских изменах и грубо обругал.
Напомним, ранее украинская защитница, снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что пережила домашнее насилие и показала переписки с бывшим мужем Евгением Стипанюком.
военная выложила в соцсети видеообращение, в котором сообщила о насилии со стороны бывшего мужчины и призвала других женщин не молчать об этом. Она сказала, что хочет "продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком". И опубликовала часть разговоров с Евгением Стипанюком.
Бывший муж угрожал женщине взорвать, застрелить или отрезать руки ей и другим мужчинам, если те хотя бы возьмут на руки их дочь Афину. Сказал, что за ней будут постоянно следить. И что отнимет ребенка через два-три года, потому что пока полугодовая девочка на грудном вскармливании. А также, что не даст им уехать за границу. Мужчина обвиняет Евгению в изменах и называет "шлендрой"
Напомним, ранее украинская защитница, снайперша с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне.
Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ. Вскоре она забеременела.
14 апреля 2023 года Эмеральд родила дочь. Девочку назвали Афиной.
В октябре Эмераль сообщила, что развелась с мужем.
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