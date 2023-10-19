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Взорвать или отрезать руки: снайперша Эмеральд рассказала об угрозах экс-мужа

Дмитрий Видоменко
19 октября 2023, 14:38 обновлено 19 октября, 14:38
Украинска снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что пережила угрозы со стороны бывшего мужа Евгения Стипанюка.
Эмеральд, муж
Евгения Эмеральд рассказала фанатам об угрозах со стороны мужа / коллаж Главред, фото Instagram

Украинская военнослужащая и снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что подверглась жутким угрозам со стороны экс-супруга Евгения Стипанюка. Соответствующее видеообращение она выложила в соцсети Instagram.

Она сказала, что хочет другим женщинам "продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком". И опубликовала часть разговоров со Стипанюком.

Из них следует, что мужчина угрожал взорвать, застрелить или отрезать руки Эмеральд и другим мужчинам, если те хотя бы возьмут на руки их совместную дочь Афину. Сказал, что за ней будут постоянно следить. И что он наверняка отнимет ребенка через два-три года, потому что пока полугодовая кроха еще на грудном вскармливании. И в конце своего хейтспича мужчина говорил, что не даст женщине с дочкой уехать за границу. И ‒вишенка на торте ‒ мужчина обвинил Евгению в супружеских изменах и грубо обругал.

видео дня

Напомним, ранее украинская защитница, снайперша Евгения Эмеральд рассказала, что пережила домашнее насилие и показала переписки с бывшим мужем Евгением Стипанюком.

военная выложила в соцсети видеообращение, в котором сообщила о насилии со стороны бывшего мужчины и призвала других женщин не молчать об этом. Она сказала, что хочет "продемонстрировать на собственном примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком". И опубликовала часть разговоров с Евгением Стипанюком.

Бывший муж угрожал женщине взорвать, застрелить или отрезать руки ей и другим мужчинам, если те хотя бы возьмут на руки их дочь Афину. Сказал, что за ней будут постоянно следить. И что отнимет ребенка через два-три года, потому что пока полугодовая девочка на грудном вскармливании. А также, что не даст им уехать за границу. Мужчина обвиняет Евгению в изменах и называет "шлендрой"

Напомним, ранее украинская защитница, снайперша с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне.

Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ. Вскоре она забеременела.

14 апреля 2023 года Эмеральд родила дочь. Девочку назвали Афиной.

В октябре Эмераль сообщила, что развелась с мужем.

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