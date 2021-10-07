Вышел первый трейлер фильма по книге легендарного Кузьмы Скрябина

Вышел трейлер фильма по мотивам книги Скрябина / Скрин

Фильм по мотивам автобиографической книги Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) "Я, "Победа" и Берлин" должен выйти на экраны украинских кинотеатров весной 2022 года. В четверг, 7 октября, уже появился первый официальный тизер-трейлер долгожданной одноименной кинокартины.

Видео опубликовано на YouTube-канале ленты Я, "Побєда" і Берлін и ролик стремительно набирает просмотры и позитивные комментарии.

Режиссером роуд-муви и комедии стала Ольга Ряшина, а роль легендарного музыканта в фильме досталась Ивану Блиндару, актеру Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В своем произведении "Я, "Победа" и Берлин" Кузьма рассказывает историю, как в молодости ездил с друзьями за границу для покупки авто своей мечты, и с искрометным юмором описывает приключения.

Вот что говорится в синопсисе к фильму:

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"Безумные 90-е. За три дня до концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение".

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В целом Кузьменко при жизни успел выдать две книги, которые сам скромно называл "брошюрами": это Я, "Победа" и Берлин и Я, Паштет и Армия. А уже после трагической гибели лидера "Скрябина" в ДТП в 2015 году на прилавках книжных магазинов появилось его третье произведение "Я, Шоник и Шпицберген" - в него вошли ранее неопубликованная повесть и стихи за десять лет.

Напомним, что до этого мама Скрябина призналась, что после смерти песни ее сына оценили в 44 гривны в месяц.

В начале августа 2021 Ольга Кузьменко рассказала о "рейдерском" захвате ютуб-канала Скрябина, на котором были размещены его песни - агентство Moon Records отправила 38 жалоб на нарушение авторских прав каналом, А уже после 3 подобных жалоб Ютуб блокирует каналы.

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в трагическом ДТП.