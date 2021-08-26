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Песни Скрябина оценили в 44 гривны: мать Кузьмы подала в суд

26 августа 2021, 11:55

Ольга Кузьменко рассказала об обогащении на песнях Скрябина мошенниками.

Андрей Кузьменко - Скрябин
Андрей Кузьменко - Скрябин / УНИАН

Мать знаменитого музыканта Андрея "Скрябина" Кузьменко Ольга рассказала, что за использование песен Скрябина ежемесячно ей приходит в среднем 44 гривны как правообладателю.

Как сказала Ольга Кузьменко в интервью для издания Гордон, отчислением занимается основатель Moon Records Андрей Пасичник, и у нее есть подозрения по поводу правдивости такой ситуации.

Она рассказала, что за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн, а за третий квартал роялти составили ноль грн.

"Очень тяжело представить, что огромный каталог созданных моим сыном хитов, которые звучат по всем радиостанциям и телеканалам, транслируются в YouTube, может приносить так мало денег. За период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года, когда музыка Андрея звучала на каждом шагу, авторские отчисления составили 1446 грн, или в среднем 44 грн в месяц", – рассказала она.

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C 2018 года семья перестала брать "вознаграждение", и настаивает на том, чтобы увидеть финансовые документы, которые подтверждают эти выплаты, но все тщетно.

Она уже обратилась в полицию, открыто уголовное дело, которое расследуется по статье "мошенничество", но есть большие проблемы из-за препятствованию следствию.

"Продолжаем настаивать на том, чтобы нам показали официальные отчеты дистрибьюторов, так как мы не можем проверить эти суммы, впрочем, как и поверить на слово. Проблема в том, что отчеты по отчислениям не открывают даже следователям. Это затягивает разбирательство. Поэтому сложно называть какие-то даты суда", – сообщила Кузьменко.

В начале августа 2021 Ольга Кузьменко рассказала о "рейдерском" захвате ютуб-канала Скрябина, на котором были размещены его песни - агентство Moon Records отправила 38 жалоб на нарушение авторских прав каналом, А уже после 3 подобных жалоб Ютуб блокирует каналы.

Мать Скрябина сообщила, что члены группы Скрябин после смерти музыканта передали авторские права на песни Андрея Кузьменко основателю Moon Records Андрею Пасичнику. По ее словам, это совершили бывшие члены группы на 7-ю годовщину смерти Андрея, уже через 23 года после выхода из состава группы.

Лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП.

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Скрябин Андрей Кузьменко Мама Скрябина новости шоу бизнеса
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