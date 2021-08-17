УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кузьме Скрябину было бы 53 года - бессмертные песни украинского музыканта

17 августа 2021, 15:50

Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. В его день рождения вспоминаем его бессмертные цитаты и песни.

Андрей Кузьменко - Скрябин
Андрей Кузьменко - Скрябин / УНИАН

Один из выдающихся музыкантов в Украине Андрей Кузьменко, который выступал под псевдонимом Скрябин, сегодня отмечал бы 53-ление, но в феврале 2015 года трагически погиб в аварии.

Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года под Львовом в Самборе. Мама его работала медиком, а папа инженером. Мальчик с детства получил хорошее образование и заинтересовался музыкой. Он создал группу Скрябин и еще несколько проектов, в том числе дуэтов с разными артистами, и даже пробовал петь реп.

Кузьма вместе с Наталией Могилевской вели шоу Шанс, где "создавали" новых артистов.

Песни Скрябина звучат до сих пор не только с пластинок и плееров - но и с радио и ТВ - музыкант остается очень популярным.

Андрей Кузьменко - Скрябин
Андрей Кузьменко отметил бы 53-летие / УНИАН

В это день вспомним несколько его "метких" высказываний, и послушаем самые популярные песни.

Реклама

Кузьма Скрябин - меткие цитаты артиста

  • Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивен, он должен быть дипломатический, интеллигентный, и тогда я его поддерживаю.
  • Любовь я определяю для себя как состояние максимально комфортного пребывания с одним человеком долгое время, в идеале - до самого конца.
  • За то время, что мы вошкалися, враг мог успеть захватить всю страну, и пройти по Красной площади с победным парадом.
  • ... он не хотел врать, а тем более - говорить правду...
  • Лучше быть оптимистом, ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг сами проблемы.
  • Политики - люди с иному планеты, они законы придумывают для нас, чтобы, как стадо держать в каком периметру.
  • Мое главный источник энергии - слушатели. Бывает, выходишь на сцену совсем разбит, с высокой температурой, а зал начинает тебе подпевать, причем тексты знает лучше меня, - болезнь как рукой снимает.

Танець пінгвіна - Скрябін

Скрябін - Старі фотографії

Скрябін - Мам

Кінець фільму - Скрябін

Ніжно - Скрябін

Мовчати - Скрябін & Ірина Білик

Місця щасливих людей - Скрябін

Місця щасливих людей - Скрябін

Скрябин Андрей Кузьменко Кузьма. Скрябин новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Кузьме Скрябину было бы 53 года - бессмертные песни украинского музыканта». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозкамиСиноптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препаратаУмрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Как Байден сам себя обманул, выведя войска из АфганистанаКак Байден сам себя обманул, выведя войска из Афганистана Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продуктыМасло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Лобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в КиевеЛобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в Киеве

Последние новости

16:00

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

15:55

У трети украинцев Зеленский вызывает негатив: почти половина не хочет его второго срока - опрос Видео

15:50

Кузьме Скрябину было бы 53 года - бессмертные песни украинского музыканта Видео

15:29

Драка с полицией и задержания: в Киеве со скандалом снесли инсталляции на Аллее Небесной Сотни Видео

15:28

Осторожно, опасно: в Украине обнаружены детские товары с ядовитым веществом Видео

Реклама
15:23

COVID-19 наступает на Украину: ученые заявили об ухудшении ситуации в Киеве и 15 регионах страны

14:59

Квартиру отберут за долги по коммуналке: кому светит отключение газа и арест банковских счетов Видео

14:56

На Украину налетит шторм и резкое похолодание Видео

14:53

Спрос на специалистов из Украины за рубежом будет только расти - эксперты

14:33

"В СИЗО условия лучше": появились фото шокирующих условий в студенческом общежитии НАУ Фото Видео

14:24

Провокация России из-за саммита по Крыму: Зеленский призвал Москву срочно отпустить крымских татар

14:22

Долги или трудный выбор: стали известны детали переписки Павлова перед смертью Видео

14:14

Фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах

13:53

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

13:48

НБУ вводит в обращение новые памятные банкноты

13:44

Певица Slavia в белье засветила квартиру Дзидзьо и подогрела слухи о воссоединении

13:41

Перед Днем Независимости разгорелся скандал: на Аллее Героев Небесной Сотни установили антураж СССР Видео

13:15

Эксперт объяснил, почему вся прибыль украинских металлургов уходит на модернизацию производства

13:08

"Там же одни бандеровцы": Ани Лорак выступила в Украине впервые за семь лет

12:57

Выстрелил в голову: малолетний ребенок случайно убил свою мать

Реклама
12:55

Сектор-приз от Минздрава: Ляшко объявил подарок ко Дню Независимости уколовшимся от COVID-19 Видео

12:39

Что нельзя есть на Преображение Господне 2021: приметы и рецепты Видео

12:26

Украинский металлургический гигант оплатил перелет украинским спасателям, тушившим пожары в Греции

12:17

Певица Lida Lee необычно отреагировала на идею стать участницей Танці з зірками 2021

12:00

Масштабные лесные пожары в Греции: украинские пожарные спасли 27 домов в Спатари и Метохии

11:59

Янукович всплыл в России: накануне Дня Независимости написал украинцам письмо Фото Видео

11:49

Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу

11:39

На границе с Молдовой начинается "Большая стройка" моста через Днестр на трассе Немиров-Ямполь

11:37

Львов постигла непогода: обесточены больше сотни населенных пунктов Видео

11:23

Финалистка Супер топ-модели по-украински снялась топлес и похвалилась фигурой

11:20

Один регион "накроет" всю страну: Украине в случае вспышки COVID-19 грозит резкое усиление карантина

11:14

Сотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула Видео

11:06

Стало известно, в каком новом фильме играет Скарлетт Йоханссон

10:41

Роженица выбросила из окна чужого ребенка: малыш скончался Видео

10:32

Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках

10:20

В Днепре подросток убил бездомного - СМИ

10:16

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ Видео

09:43

В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска Видео

09:24

Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП Видео

09:17

"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары Видео

Реклама
09:15

Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

08:54

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину Видео

08:35

В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям Видео

08:26

Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений Видео

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

06:48

"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана Видео

06:13

Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина мнение

05:40

Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять