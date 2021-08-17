Кузьме Скрябину было бы 53 года - бессмертные песни украинского музыканта

Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. В его день рождения вспоминаем его бессмертные цитаты и песни.
Один из выдающихся музыкантов в Украине Андрей Кузьменко, который выступал под псевдонимом Скрябин, сегодня отмечал бы 53-ление, но в феврале 2015 года трагически погиб в аварии.
Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года под Львовом в Самборе. Мама его работала медиком, а папа инженером. Мальчик с детства получил хорошее образование и заинтересовался музыкой. Он создал группу Скрябин и еще несколько проектов, в том числе дуэтов с разными артистами, и даже пробовал петь реп.
Кузьма вместе с Наталией Могилевской вели шоу Шанс, где "создавали" новых артистов.
Песни Скрябина звучат до сих пор не только с пластинок и плееров - но и с радио и ТВ - музыкант остается очень популярным.
В это день вспомним несколько его "метких" высказываний, и послушаем самые популярные песни.
Кузьма Скрябин - меткие цитаты артиста
- Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивен, он должен быть дипломатический, интеллигентный, и тогда я его поддерживаю.
- Любовь я определяю для себя как состояние максимально комфортного пребывания с одним человеком долгое время, в идеале - до самого конца.
- За то время, что мы вошкалися, враг мог успеть захватить всю страну, и пройти по Красной площади с победным парадом.
- ... он не хотел врать, а тем более - говорить правду...
- Лучше быть оптимистом, ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг сами проблемы.
- Политики - люди с иному планеты, они законы придумывают для нас, чтобы, как стадо держать в каком периметру.
- Мое главный источник энергии - слушатели. Бывает, выходишь на сцену совсем разбит, с высокой температурой, а зал начинает тебе подпевать, причем тексты знает лучше меня, - болезнь как рукой снимает.
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