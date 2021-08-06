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Мать покойного Кузьмы Скрябина заявила, что песни ее сына хотят украсть

6 августа 2021, 19:34

Ольга Михайловна публично обратилась к руководителю компании Moon Records Андрею Пасечнику, чтобы узнать, зачем он блокирует видеоклипы ее покойного сына.

Кузьма Скрябин
Муть Кузьмы пожаловалась на то, что песни ее сына хотят украсть / УНИАН

Мать покойного украинского певца и основателя группы Скрябин Ольга Кузьменко пожаловалась на то, что авторские права на творчество музыканта пытаются украсть.

В ролике, обнародованном на канале группы в YouTube женщина сообщила, что компания Moon Records "совершает варварские действия в отношении прав Кузьмы".

"На YouTube-канал, который был создан моим сыном еще при жизни, Moon Records прислал 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео — как на те, которые были недавно размещены, так и на те, что были опубликованы ранее еще самим Андреем", — сообщила Ольга Михайловна.

Мать Кузьмы отметила, что по правилам YouTube при получении трех жалоб — канал блокируется ресурсом без возможности его восстановления.

"Как можно такое допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за варварства", — отметила женщина.

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Кроме этого, Ольга Михайловна публично обратилась к руководителю компании Moon Records Андрею Пасечнику, чтобы узнать, зачем он блокирует видеоклипы ее покойного сына.

"Чего вам, господин Пасечник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь?" — спросила мать покойного.

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Она также обратилась к участникам старого состава группы Скрябин которые дали Пасечнику лицензию на якобы принадлежащие им права на песни:

"Почему именно сейчас, спустя 23 года от прекращения участия в группе и на 7-ю годовщину смерти Андрея, вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, везде исполнял свои песни и ничего не скрывал? почему тогда не выдавали никому лицензии на свои права и не обращались в суд по их признанию? Потому что знали, что автором песен был Кузьма! Почему сегодня вы решили воевать со вдовой и дочерью Кузьмы, когда нет уже Андрея? " — спросила Ольга Михайловна.

Лидер группы Скряби" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал у ДТП у Днепропетровской области.

Напомним, что Кузьме Скрябину в 2019 году ставили памятник в городе в Киевской области.

До этого летом 2019 года оказалось, что мертвому Кузьме Скрябину насчитали штрафов за якобы деятельность ФОПа.

Когда семья Скрябина оплатила штрафы, в налоговой объявили, что "уже списали его".

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