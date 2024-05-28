StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Выглядела жалко: путинистка Аллегрова опозорилась во время шоу

Алена Кюпели
28 мая 2024, 23:11
114
Путинистка Ирина Аллегрова выглядела жалко во время очередного шоу.
Реклама
Путинистка Аллегрова попала в скандал
Путинистка Аллегрова попала в скандал / Коллаж Главред, фото Википедия, МК

Эстрадная российская певица Ирина Аллегрова, которая поддержала войну в Украине и масштабное наступление войск Путина, должна была б сидеть на пенсии, но продолжает позориться в террористической России.

Путинистка Аллегрова, которая ведет затворнический образ жизни, певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

Аллегрова ставила низкие баллы всем, кто исполнял ее каверы. А на одного из участников, Аллегрова вообще вызверилась и заявила, что тот испортил ее песню.

видео дня

Кто такая Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

В свою очередь, участник шоу посоветовал путинистдке следить за лицом и не отрываться от реальности, пишут пропагандистские СМИ. "Многих участников проекта она обсуждала довольно странным образом и, на мой взгляд, со злым выражением лица. Это смотрелось, честно говоря, смешно. Я бы рекомендовал ей больше контролировать свое лицо. Потому что это смотрится не очень. Мы со стороны уже плохо видим: иногда нам кажется, что мы в порядке. А потом посмотришь себя на экране и приходишь в ужас", - прокомментировал один из участников.

Стоит отметит, что Аллегрова одной из первых в российском шоу-бизнесе поддержала вторжение войск Путина в Украину.

Реклама

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну.

В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

Вас также может заинтересовать:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Аллегрова новости шоу бизнеса
Реклама
Мы используем cookies
Принять
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Прогноз погодыМагнитная буря
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.