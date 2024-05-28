Выглядела жалко: путинистка Аллегрова опозорилась во время шоу

Путинистка Аллегрова попала в скандал / Коллаж Главред, фото Википедия, МК

Эстрадная российская певица Ирина Аллегрова, которая поддержала войну в Украине и масштабное наступление войск Путина, должна была б сидеть на пенсии, но продолжает позориться в террористической России.

Путинистка Аллегрова, которая ведет затворнический образ жизни, певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

Аллегрова ставила низкие баллы всем, кто исполнял ее каверы. А на одного из участников, Аллегрова вообще вызверилась и заявила, что тот испортил ее песню.

видео дня

Кто такая Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

В свою очередь, участник шоу посоветовал путинистдке следить за лицом и не отрываться от реальности, пишут пропагандистские СМИ. "Многих участников проекта она обсуждала довольно странным образом и, на мой взгляд, со злым выражением лица. Это смотрелось, честно говоря, смешно. Я бы рекомендовал ей больше контролировать свое лицо. Потому что это смотрится не очень. Мы со стороны уже плохо видим: иногда нам кажется, что мы в порядке. А потом посмотришь себя на экране и приходишь в ужас", - прокомментировал один из участников.

Стоит отметит, что Аллегрова одной из первых в российском шоу-бизнесе поддержала вторжение войск Путина в Украину.

Реклама

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну.

В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

Вас также может заинтересовать:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред