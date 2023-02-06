Напали на Украину: Аллегрова отказалась устраивать пляски для россиян в Москве

Ирина Аллегрова одной из первых в российском шоу-бизнесе поддержала вторжение войск Путина в Украину.

Ирина Аллегрова / instagram.com/irinaallegrovaofficial

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддержала войну в Украине и масштабное наступление войск Путина, вдруг пожаловалась на войну.

В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила.

Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

"В сложившейся ситуации я считаю недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия. Поэтому мной было принято решение об отмене концертов", - заявила путинистка Аллегрова, поскольку война России против Украины продолжается.

Стоит отметит, что Аллегрова одной из первых в российском шоу-бизнесе поддержала вторжение войск Путина в Украину.

Как ранее сообщал Главред, певица София Ротару резко высказалась об Ирине Аллегровой.

Дошло до того, что певица объявила российскую артистку личным врагом.

"Она объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за "СВО". Они стали по разные стороны баррикад", - сказал собеседник издания.

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