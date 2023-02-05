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"Личный враг": Аллегровой досталось от Ротару за поддержку войны в Украине

5 февраля 2023, 13:06
София Ротару объявила Ирину Аллегрову своим личным врагом из-за войны в Украине.
Ротару, Аллегрова
Ротару, Аллегрова / скриншот YouTube

Певица София Ротару резко высказалась об Ирине Аллегровой, которая активно поддерживает войну России против Украины.

Дошло до того, что певица объявила российскую артистку личным врагом, пишут росСМИ.

"Она объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за "СВО". Они стали по разные стороны баррикад", - сказал собеседник издания.

Последней каплей стала поездка Аллегровой к раненным оккупантам. В госпитале она выступила для убийц.

Отметим, что украинская певица София Ротару редко выходит на связь с поклонниками во время войны в Украине. Тем не менее знаковые события она отмечает на своих страницах в социальных сетях.

Артистка четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделает значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Поэтому Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря.

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Автор: Сергей Кущ
София Ротару Ирина Аллегрова новости шоу бизнеса
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