"Пугачеву - выжили, Ротару - украинка": в РФ заявили, что у них закончились звезды

София Ротару, Алла Пугачева и многие другие звезды покинули Россию, осудив войну в Украине.

София Ротару, Алла Пугачева / скриншот YouTube

Основатель и лидер рок-коллектива "Земляне" Владимир Киселев опубликовал открытое письмо, в котором заступился за Аллу Пугачеву.

В своем открытом письме он выражает удивление тем, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе. В своем послании он также заступился за покинувшую страну-агрессорку Аллу Пугачеву.

"А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару — украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу", - написал Кисилев.

Напомним, певица Алла Пугачева, которая вслед за Максимом Галкиным покинула Россию, болезненно реагирует на слова обозленных россиян. Стилист Примадонны Джордж Ровалс сообщил, что 73-летняя певица сейчас переживает из-за травли, которую ей устроили на родине.

Также мы писали, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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