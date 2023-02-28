УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУ

28 февраля 2023, 14:55
Известная телеведущая и светская львица Маша Ефросинина рассказала о том, как тяжело переносит разлуку с мужем, который сейчас служит в ВСУ.
Ефросинина, муж
Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легенда украинского телевидения и светская львица Маша Ефросинина рассказала о своем супруге Тимуре Хромаеве, который сейчас в рядах ВСУ воюет с русскими оккупантами – и о том, как она переносит разлуку. Рассказывая об этом во время записи интервью для YouTube-канала "Розмова" она даже не смогла сдержать слез.

"ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – сказала Ефросинина.

Тимур Хромаев
Тимур Хромаев / Instagram

Напомним, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

видео дня

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки" с певицей Олей Поляковой, адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

Другие новости о Маше Ефросининой:

Маша Ефросинина Тимур Хромаев новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:59

Молодуха Остапчука намекнула, что Владимир у нее первый

14:57

Сатурн в Рыбах 2023: Россию ждет хаос, неразбериха и гражданская войнаВидео

14:56

Новая атака РФ и затяжная война до 2024 года: в Латвии дали тревожный прогноз

14:55

"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУВидео

14:53

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:42

"Остался только Бахмут": "великое" наступление оккупантов на Донбассе терпит фиаско - эксперт

14:09

Цель Китая – затяжная война в Украине: политолог объяснил логику ПекинаВидео

14:01

Когда высаживать луковицы тюльпанов весной: советы для тех, кто не успел осеньюВидео

14:01

Тодоренко в трусах и с раздвинутыми ногами показала, как готовится к третьим родам

Реклама
13:59

"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов враговВидео

13:57

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк в России: в сеть попали фотоВидео

13:53

"Пек караваи, чтобы встречать кума": у Кремля было два плана на случай падения Киева за 3 дня - СМИ

13:38

Дом на Валдае и "общак" на Кипре: СМИ узнали детали совместной жизни Путина и КабаевойВидео

13:17

Елочные игрушки, книги и даже ложки: советские вещи, на которых можно заработать состояние

13:10

Никаких "мирных планов" до вывода войск России: Подоляк назвал Москве жесткое условие УкраиныВидео

13:00

3 знака зодиака испытают настоящее счастье в марте: их выбрали звезды

12:35

Переполох в Санкт-Петербурге: над городом закрывали небо из-за обнаружения "НЛО"

12:25

Гороскоп на завтра 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокацииВидео

12:00

Выращиваем сочную и ароматную клубнику: секретные средства для подкормки после зимы

11:54

Какие запахи привлекают мужчин в женщинах: что сведет его с умаВидео

Реклама
11:53

"В 50 лет остаться одиноким задом не хочется": Суханов впервые рассказал про свой романВидео

11:47

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в 2023 году - Зеленский

11:44

Никому не нужен диалог с Путиным: в Кремле жалобно заклянчили переговоров с Шольцем и МакрономВидео

11:39

Удары ракетами и атака на перешейки: Ходжес предложил план освобождения Крыма

11:27

"Мне больно": Маша Ефросинина впервые заговорила о сестре Лизе ЮщенкоВидео

10:47

"Спасти рядового Путина" от распада России: эксперт назвал условие передачи оружия от КитаяВидео

10:46

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

10:42

На нефтебазе в Туапсе мощный пожар после взрывов: стало известно об атаке БПЛАВидео

10:36

С деньгами все пойдет наперекосяк: астролог назвал неудачников мартаВидео

10:22

Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

09:52

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФВидео

09:37

Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеряВидео

09:28

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

09:10

Фонд Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро для эвакуации и содержания детей-сирот из Украины в Турции новости компании

09:00

Российская "ЧВК" Редан захлестнула Украину: украинцев призывают следить за детьми

09:00

Россия входит в "черную дыру": на распад может уйти 2-5 лет, а Китай подчинит ее земли – КуликЭксклюзив

08:51

Кто он - архитектор путинского фашистского режима?мнение

08:32

Соглашения не работают: российский журналист назвал, что сможет остановить ПутинаВидео

08:23

"Они летят в пропасть": в Кремле всерьез обсуждают возможный развал России - АрестовичВидео

08:19

В России отказались слушать бешеную ЧичеринуВидео

Реклама
07:44

Как в 50 выглядеть на 30: 5 секретов молодости китайцев

07:35

Российский фронт посыплется: журналист обрисовал сценарий контрнаступления ВСУВидео

07:28

"Ради сохранения России": в Кремле готовятся к отступлению из Украины - СвитанВидео

07:10

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

07:04

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

06:46

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

06:43

Крах иллюзий Путинамнение

06:18

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять