"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУ

Известная телеведущая и светская львица Маша Ефросинина рассказала о том, как тяжело переносит разлуку с мужем, который сейчас служит в ВСУ.

Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легенда украинского телевидения и светская львица Маша Ефросинина рассказала о своем супруге Тимуре Хромаеве, который сейчас в рядах ВСУ воюет с русскими оккупантами – и о том, как она переносит разлуку. Рассказывая об этом во время записи интервью для YouTube-канала "Розмова" она даже не смогла сдержать слез.

"ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – сказала Ефросинина.

Тимур Хромаев / Instagram

Напомним, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

видео дня

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки" с певицей Олей Поляковой, адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

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