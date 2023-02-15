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Маша Ефросинина рассказала, как ее супруг исчез после их первого интима

15 февраля 2023, 21:34
Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила о начале отношений со своим мужем Тимуром Хромаевым. И рассказала, как тот игнорировал ее после первого интима.
Ефросинина, муж
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / коллаж фото УНИАН

Известная украинская телеведущая, блогер и светская львица Маша Ефросинина впервые рассказала историю о том, как непросто поначалу складывались отношения с ее теперешним мужем и отцом ее детей Тимуром Хромаевым. Откровенным воспоминанием звезда поделилась в новом выпуске своего шоу "Взрослые девочки", которое она ведет с певицей Олей Поляковой.

Ефросинина говорит, что познакомилась с Хромаевым 20 лет назад в Ялте. Они несколько месяцев встречались, потом у них случился интим. И мужчина вдруг исчез с радаров.

"Мне 22. У нас было несколько месяцев такого встречания, мы переспали и он исчез. Проходит месяц. У меня день рождения, 25 мая, и в тот же день мне вручают премию, была такая "Черная жемчужина". Я на своей арендованной квартире, готовлюсь, сижу и думаю: очередная моя премия, очередной мой светский выход и я одна. Да не хочу я снова идти одна, хочу появиться на мероприятии национального масштаба, на тот период, с красивым мужчиной под руку", ‒ рассказала телеведущая.

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Она написала Хромаеву, он согласился стать ее спутником на светском мероприятии. И после этого их отношения закрутились с новой скоростью.

"Он сказал, что он думал [и потому исчезал ‒ Главред]. Это такой интимный момент. Он всегда себе девушку, в которую он влюбится, представлял иначе. Он всегда искал тихую домохозяйку, которая будет просто выстраивать семейный очаг. Он сказал: "Я влюбился настолько сильно, что я взял себе время, что, возможно, я справлюсь с этими чувствами и меня отпустит. Но когда я увидел тебя на сцене, увидел, что тебя поздравляет весь зал [в тот день у Ефросининой был день рождения ‒ Главред], а ты смотришь только на меня. Я понял: все, гайки. Куда бы я ни попал с этой женщиной, я хочу быть с ней". И потом это уже были действия с его стороны", —подытожила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

Она вновь снимает развлекательное ток-шоу "Взрослые девочки" с певицей Олей Поляковой, адаптировав его под реалии современности, и постепенно возвращает кадры со студийных фотосессий в социальные сети.

Ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

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