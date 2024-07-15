"Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал

Гайтана выступила на концерте со своими песнями на русском языке.

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Гайтана попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic/

Украинская певица Гайтана, которая недавно оскандалилась своей публикацией в соцсетях на языке страны-террориста РФ, выступила в столице Кыргызстана Бишкеке с русскоязычными песнями.

Как сообщил "Музвар", даже в афише концерта не было анонса песен на украинском языке.

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"Дива Гайтана, голос 2000-х Украины, выбирает не поддерживать свою страну своими выступлениями, а едет в Бишкек, где поет русскоязычные хиты. Выбор как минимум непонятный. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об украинских хитах даже речи не идет. Когда ты можешь быть дивой только в тотальном молчании", - сообщило СМИ.

Отметим, певица пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Смотрите видео выступления Гайтаны:

Гайтана на выступлении в Бишкеке / фото: скрин t.me/muzvar_ua

Кто такая Гайтана? Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

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