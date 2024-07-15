"Выбирает не поддерживать свою страну": певица Гайтана попала в крупный скандал

Украинская певица Гайтана, которая недавно оскандалилась своей публикацией в соцсетях на языке страны-террориста РФ, выступила в столице Кыргызстана Бишкеке с русскоязычными песнями.
Как сообщил "Музвар", даже в афише концерта не было анонса песен на украинском языке.
"Дива Гайтана, голос 2000-х Украины, выбирает не поддерживать свою страну своими выступлениями, а едет в Бишкек, где поет русскоязычные хиты. Выбор как минимум непонятный. В соцсетях певицы об этом тишина. В описании концерта об украинских хитах даже речи не идет. Когда ты можешь быть дивой только в тотальном молчании", - сообщило СМИ.
Отметим, певица пока никак не прокомментировала данную ситуацию.
Смотрите видео выступления Гайтаны:
Кто такая Гайтана?
Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
Украинские звезды шоу-бизнеса - новости по теме
Ранее известный блогер сообщил подробности личной жизни Сергея Жадана. У литератора якобы завязался роман с известной депутаткой и общественной деятельницей.
Также украинский актер Вячеслав Хостикоев, племянник Ольги Сумской, раскрыл детали семейного конфликта из-за Тони Паперной, которая живет и работает в стране-оккупанте.
Вас может заинтересовать:
- "Мама, мне здесь уже мало места": Наталья Могилевская показала, как балует младшую дочь
- Бывший муж предательницы Ани Лорак показал 13-летнюю дочь в купальнике
- "Пусть в мире остаются": известная ведущая категорически высказалась о Потапе и Насте Каменских
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред