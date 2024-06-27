"Досадно читать вас на русском": певица Гайтана попала в крупный скандал

Украинская певица Гайтана оскандалилась, опубликовав новый пост на языке страны-оккупанта РФ, которая напала на Украину.
"Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" – написала певица в своих соцсетях.
Подписчики звезды начали писать гневные комментарии и спросили, почему Гайтана использует русский язык.
"Потому что у меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском. Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", – ответила артистка.
Но подписчики не приняли оправданий певицы и написали еще много комментариев с призывом, чтобы Гайтана использовала только украинский язык:
"Отсутствие русского в публичном пространстве";
"Гайтана, вы будете звучать лучше на украинском языке";
"Досадно читать вас на русском".
Кто такая Гайтана?
Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости
Ранее блогер-сплетник сообщил подробности личной жизни Сергея Жадана. У литератора якобы завязался роман с известной депутаткой и общественной деятельницей.
Также украинский актер Вячеслав Хостикоев, племянник Ольги Сумской, раскрыл детали семейного конфликта из-за Тони Паперной, которая живет и работает в стране-оккупанте.
Вас может заинтересовать:
- Впервые за год: Гайтана появилась в соцсетях, и показала дочь и мужа
- Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены
- Гайтана поделилась редким фото со своим мужем
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред