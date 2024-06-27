"Досадно читать вас на русском": певица Гайтана попала в крупный скандал

Гайтана перешла на русский язык и попала под критику фанатов.

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Гайтана написала пост на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic/

Украинская певица Гайтана оскандалилась, опубликовав новый пост на языке страны-оккупанта РФ, которая напала на Украину.

"Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома. А что вам возвращает ощущение дома?" – написала певица в своих соцсетях.

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Подписчики звезды начали писать гневные комментарии и спросили, почему Гайтана использует русский язык.

"Потому что у меня много родных и близких людей, которые общаются со мной на разных языках: украинском, русском, немецком, английском, французском. Я люблю, уважаю и выбираю людей для себя только благодаря их поступкам", – ответила артистка.

Но подписчики не приняли оправданий певицы и написали еще много комментариев с призывом, чтобы Гайтана использовала только украинский язык:

"Отсутствие русского в публичном пространстве";

"Гайтана, вы будете звучать лучше на украинском языке";

"Досадно читать вас на русском".

Кто такая Гайтана? Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

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