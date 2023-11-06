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"Вы в своем уме": Федишин с мужем выехала в Испанию на концерты и поругалась с хейтерами

Дмитрий Видоменко
6 ноября 2023, 20:13
Известная певица Ирина Федишин ответила, как ее муж смог выехать за границу, чем он там занимается и где сейчас находится.
Федишин, семья
Ирина Федишин с семьей сейчас находится в Испании / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин нарвалась на критику в Сети, после того, как выложила фото с мужем и детьми в Instagram, которые были сделаны в Барселоне (в том числе на фоне легендарного собора Саграда Фамилия).

Естественно, Федишин сразу же начали критиковать ‒ мол, как это ее муж и продюсер, Виталий Човнык, во время войны смог уехать за границу: "Интересно, а как муж пересек границу?", "А зачем публиковать такие фото? Когда мужчин других женщин за полтора года даже в отпуск домой не отпускают, вы фотографируетесь в Барселоне", "Как муж смог выехать?".

Певица не смолчала и резко ответила хейтерам. Артистка отметила, что ее муж уехал за границу законно и получил соответствующее разрешение. По словам певицы, они зарабатывают концертами деньги для ВСУ.

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"Здесь несколько пользователей пишут глупости. Вы в своем уме? Что так все перекручиваете? Выехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. Заработали и купили из этой поездки 100 дронов и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать сложно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не прячется. Уже не раз выезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся и уже в Украине. Успокойтесь", — резко ответила певица.

Напомним, украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю про свою подругу, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою. 22 января защитник сделал своей любимой предложение о женитьбе, а через два дня был убит российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что в боях за свободу Украины 4 января трагически погиб 32-летний защитник Павел Причепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.

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Барселона Ирина Федишин новости шоу бизнеса
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