"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

Брат певицы погиб в боях под Соледаром. Его тело пока невозможно вынести с поля боя из-за окружения оккупантами.

Брат Ирины Федишин погиб в боях под Соледаром/ Instagram Федишин

Украинская певица Ирина Федишин сообщила о горе в семье – в боях с оккупантами под Соледаром в Донецкой области погиб ее двоюродный брат Роман.

О печальном известии певица сообщила в Instagram в пятницу, 10 февраля. Она рассказала, что ее брат встал на защиту родной страны с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Федишин в последний раз виделась с братом в конце января, когда он приезжал домой на 10 дней. Тогда она пригласила его на свой концерт и была очень рада, когда увидела, что он пришел и сидел в первом ряду. В тот же день, после концерта, они сделали совместное фото, которое оказалось последним.

"Ромчик, братик, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю! Мы только недавно виделись, тебя отпустили на 10 дней домой. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии, даже, словом не обмолвился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться", – написала Федишин.

Последнее фото Ирины Федишин с братом/ Instagram Федишин

Она отметила, что ее семья до последнего не верила, что он погиб. Родные надеялись, что это ошибка, и что он мог быть ранен и попасть в плен.

"Но твой побратим Володя, с которым вы вместе добровольцами ушли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Он пытается вынести твое тело, сказал, что не оставит тебя. Но это сделать очень трудно, поскольку есть окружение с трех сторон", – написала певица.

Ирина Федишин с двоюродным братом Романом/ Instagram Федишин

Федишин отмечает, что была очень близка с двоюродным братом и всегда чувствовала его поддержку. Теперь она все свои благотворительные концерты будет посвящать погибшему брату.

"Ты гордился мной, а я целую жизнь буду гордиться твоим подвигом – отдать жизнь за свободу Украины. Сердце нашей семьи разбито, мы очень тебя любим, Ромчик! Спи спокойно, мой братишка", – написала певица.

Брат Ирины Федишин погиб в боях под Соледаром/ Instagram Федишин

Напомним, украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала трагическую историю про свою подругу, возлюбленный которой сделал ей предложение и погиб в бою. 22 января защитник сделал своей любимой предложение о женитьбе, а через два дня был убит российскими оккупантами.

Ранее сообщалось, что в боях за свободу Украины 4 января трагически погиб 32-летний защитник Павел Причепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей.

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