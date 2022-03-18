"Вы раздуплиться не можете, что происходит?": Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиян

Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиян / instagram.com/kyivstoner

Украинский рэпер Kyivstoner в нецензурных выражениях обратился к россиянам, которые по-прежнему верят, что военное вторжение РФ в Украину - спасательная операция.

В эмоциональном видео он попросил их "раздуплиться" и описал, в какой ужасном положении сейчас находится его родная страна: "Хочу чтобы раздуплились, нет никакой спецоперации. Это война, которую начала твоя власть. Вторглась на нашу землю, разрушает наши города, убивает наших людей. Своих [неценз.] тоже, столько жмуров. Вы [неценз.] раздуплиться не можете, что происходит? Читаю, что все это фейки, вы (украинцы - прим. редактора) сами себя бомбите. Вы [неценз. - с ума сошли]? Никто не бьет по военным объектам. [неценз. - бьют] тупо по жилым домам, по роддомам, по театрам".

Музыкант в шоке, что его российские друзья даже не поинтересовались тем, все ли у него в порядке. Их волнуют лишь их социальные сети, а не то, что у них отбирают свободу слова, а их президент отдал приказ бомбить мирное население.

"Из-за твоей власти у тебя клеймо изгоя на весь мир", - подытожил свое обращение Kyivstoner.

Рэпер был в Киеве, когда началась война. Спустя несколько дней он вывез свою семью - жену и трехмесячного сына в безопасное место.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

Также мы сообщали, что скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом. Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.

Другие новости: