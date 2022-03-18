УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вы раздуплиться не можете, что происходит?": Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиян

18 марта 2022, 20:28

Музыкант негодует из-за безразличия жителей РФ к войне, в которой бомбят мирных.

Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиян / instagram.com/kyivstoner

Украинский рэпер Kyivstoner в нецензурных выражениях обратился к россиянам, которые по-прежнему верят, что военное вторжение РФ в Украину - спасательная операция.

В эмоциональном видео он попросил их "раздуплиться" и описал, в какой ужасном положении сейчас находится его родная страна: "Хочу чтобы раздуплились, нет никакой спецоперации. Это война, которую начала твоя власть. Вторглась на нашу землю, разрушает наши города, убивает наших людей. Своих [неценз.] тоже, столько жмуров. Вы [неценз.] раздуплиться не можете, что происходит? Читаю, что все это фейки, вы (украинцы - прим. редактора) сами себя бомбите. Вы [неценз. - с ума сошли]? Никто не бьет по военным объектам. [неценз. - бьют] тупо по жилым домам, по роддомам, по театрам".

Музыкант в шоке, что его российские друзья даже не поинтересовались тем, все ли у него в порядке. Их волнуют лишь их социальные сети, а не то, что у них отбирают свободу слова, а их президент отдал приказ бомбить мирное население.

"Из-за твоей власти у тебя клеймо изгоя на весь мир", - подытожил свое обращение Kyivstoner.

Рэпер был в Киеве, когда началась война. Спустя несколько дней он вывез свою семью - жену и трехмесячного сына в безопасное место.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

Также мы сообщали, что скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом. Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес вторжение России военное вторжение российское вторжение новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта" Идеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минутИдеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минут Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой домМощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-мПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м "Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина"Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина

Последние новости

20:54

У оккупантов кончается "пушечное мясо": в Украину перебрасывают части РФ из Армении

20:38

Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государствоо - ШмыгальВидео

20:28

"Вы раздуплиться не можете, что происходит?": Kyivstoner в нецензурных выражениях пристыдил россиянВидео

20:28

Экс-глава MI6 объяснил, как Си Цзиньпин может повлиять на ПутинаВидео

20:27

Макрон срочно позвонил Путину из-за войны в Украине и ракетных атак КремляВидео

Реклама
20:27

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

20:10

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца

19:41

Рельсовая война в Беларуси: против партизан бросили вооруженных карателей

19:16

"Шок для всех": Дорофеева и Дантес объявили о разводеВидео

19:16

Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киевамнение

18:55

Уничтожен командующий вместе с генералами: ВСУ разбили оккупантов РФ под ХерсономВидео

18:54

Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящимиВидео

18:49

"Да на кой мне эта война нужна": напуганный ВСУ оккупант рассказал о "целой роте отказников"

18:25

"Покрошили" спецназ ГРУ: появились детали спецоперации ВСУ в ХарьковеВидео

18:13

Кулеба назвал два варианта финала войны с РоссиейВидео

18:01

Украинский телеведущий публично пристыдил Регину Тодоренко из-за войны в УкраинеВидео

17:56

Кардинальные перемены и возрождение из пепла: гороскоп для Украины на 20 марта

17:41

Тупик Путина: почему война в Украине стала фатальной ошибкой Россиимнение

17:34

"Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине"Видео

Реклама
17:32

"Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в УкраинуВидео

17:22

США призвали Китай повлиять на Путина, чтобы остановить войну в УкраинеВидео

17:20

Путин вышел из бункера в пуховике за 400 тысяч гривенВидео

17:17

Российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и погибают от рук ВСУ - Business Insider

17:09

В Запорожье заработала научная группа по изготовлению новых бронежилетов

17:06

Гороскоп на завтра, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

16:50

Оккупанты на Харьковщине организуют съемку фейков – областная администрация

16:29

По оккупантам ударят еще и магнитные бури: сколько продлится ударВидео

16:19

РФ уничтожает все, чего достигла и возвращается в лихие 90-е - ЗеленскийВидео

16:13

В России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в ЛужникахВидео

16:06

Кулеба ответил на угрозы Лаврова уничтожать конвои с оружием для Украины

15:48

В апреле киевляне смогут возвращаться домой: в ОП дали прогноз по окончанию войныВидео

15:38

РФ сокращает бюджет и сворачивает финансирование проектов: как санкции разрушают экономику РоссииВидео

15:22

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:18

Врага отбросили от Киева на 70 км: в ВСУ рассказали о провале плана окруженияВидео

15:07

У России в режиме "банкрот" нет возможностей для выживаниямнение

14:55

6-летний мальчик отдал ВСУ квадрокоптер, полученный в подарок на день рождения

14:46

"Ротация орков на тот свет": ВСУ уничтожили две батареи РФ на Черниговщине

14:31

Дмитрий Гордон показал, откуда на путинских танках появились знаки V и Z

14:27

"Георгиевская лента не помогает, сходи к гадалкам или шаманам": СБУ выложило запись разговора оккупанта с мамой

Реклама
14:25

Певица Шер поселит украинские семьи у себя дома

14:13

Членство Украины в ЕС: ЕК подготовит вывод через несколько месяцев - ЗеленскийВидео

13:57

Как сохранить хлеб свежим максимально долго

13:36

Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник ЭрдоганаВидео

13:26

Путин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в КремлеВидео

13:24

Дунайская комиссия на внеочередной сессии остановила полномочия россии в организации

13:16

Из-под завалов Драмтеатра удалось вывести 130 людей - омбудсмен ДенисоваВидео

13:08

"Орки они и есть орки": Горбунов привел неопровержимый факт того, что украинцы и россияне не братьяВидео

12:55

"Часть помощи уже в Украине": Маркарова рассказала о большой военной поддержке от СШАВидео

12:55

Затяжная война в Украине приведет к тому, что Путин будет угрожать ядерным оружием – разведка США

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять