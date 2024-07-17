"Вы что тупые?": дочь путиниста Киркорова слетела с катушек

Дочь путиниста Филиппа Киркорова совсем некультурно ответила на хейт в свою сторону.

https://stars.glavred.info/vy-chto-tupye-doch-putinista-kirkorova-sletela-s-katushek-10581239.html Ссылка скопирована

Дочь Киркорова резко ответила на критику/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Алла-Виктория Киркорова, которая является дочерью любителя Путина Филиппа Киркорова, начала высмеивать своего отца в видео в сети. Но пользователи сети были в недоразумении от поведения 12-летней девочки и высказывали свое мнение.

Как сообщают росСМИ, в сети не прекращают говорить о скандальных видео дочери Киркорова, но сама Алла-Виктория не видит ничего плохого в своем поведении, поэтому достаточно агрессивно ответила своим критикам.

видео дня

"Мне обидны шутки про "не ту дверь". Можете это писать папе, но не мне? Вы что тупые? Ой, извиняюсь. Но меня реально это уже подбешивает немножко. Я шучу, потому что это мой папа. А вы имейте уважение", - заявила девочка.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред