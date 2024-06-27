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Никто не указ: дочь Киркорова вырвалась из-под контроля в школе

Алена Кюпели
27 июня 2024, 12:44обновлено 27 июня, 14:07
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Алла-Виктория никого не слушает и не обращает внимания на замечания.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров отправил своих детей подальше из России / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Дочь путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает военное вторжение России в Украину, пустилась во все тяжкие.

В частности девочка, которую одиозный отец отправил учится в Дубаи, делает абсолютно все, что хочет. Девочка начала делать сальто в столовой и несмотря на замечания своего коуча, она продолжила заниматься своими делами, пишут российские пропагандистские СМИ.

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Кроме того, Алла-Виктория зацепила металлическую конструкцию и практически разнесла все вокруг. Однако ее это не смутило и она продолжила делать свои хулиганские дела.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости:

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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