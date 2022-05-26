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Вслед за Евровидением: в России предложили создать альтернативу "Оскара" и стали посмешищем

26 мая 2022, 23:49

Скоро все международные конкурсы в россии станут локальными.

Никита Михалков
Никита Михалков все сильнее впадает в старческий маразм/ Скриншот видео с youtube.com

Российский режиссер и путинист Никита Михалков на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке предложил создать альтернативу американской кинопремии "Оскар" и учредить Евразийскую киноакадемию.

Глава Союза кинематографистов РФ даже назвал призовой фонд – до 5 миллионов долларов. За эту идею артиста высмеяли в сети.

Как пишет Тhe Voice Mag, отмечается, что 76-летний Михалков подчеркнул, что на эту премию не будут выдвигаться фильмы, вредно воздействующие на человека.

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"Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский "Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем. И не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность", – заявил путинист.

Он добавил, что в этой премии смогут участвовать и фильмы, произведенные и не на территории ЕАЭС. А их главным критерием будет соответствие принципам идеологии. Премия, как указал Михалков, должна быть такой, чтобы "за нее хотели биться".

"Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию", – заявил россиянин.

Напомним, ранее в россии предложили сделать свой альтернативный конкурс "Евровидение". Любезно продюсировать локальное Евровидение согласился рашист и муж певицы Валерии Исиф Пригожин.

Евровидение-2022
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