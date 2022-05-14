Иосиф Пригожин хвастается своим опытом / Facebook

Российский музыкальный продюсер и муж "путинистки" певицы Валерии Иосиф Пригожин, предложил создать в россии свой песенный конкурс "Евровидение".

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Звездач".

По информации канала, Пригожин полагает, что у него хватит опыта создать аналог международному конкурсу.

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"Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", — заявил продюсер, отметив, что именно он в 1995 году придумал и организовал "Золотой граммофон", - хвалится он местечковыми музыкальными достижениями в мордоре.

Отметим, что сейчас в Италии проходит музыкальный конкурс, куда россию в этом году не допустили из-за санкций. В ответ на это Пригожин предложил создать свой аналог.

Остается только понять, с кем будет соревноваться сама россия. Ведь из-за санкций на этот конкурс вряд ли будут приезжать иностранные звезды. Хотя, белорусским звездам жюри "российского евровидения" наверняка будут рады.

Напомним, в субботу, 14 мая, в итальянском Турине идет подготовка к финалу песенного конкурса Евровидение-2022. Гранд-финал Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. За первенство в конкурсе будут соревноваться 25 стран - по десять с двух полуфиналов и страны "Большой пятерки".