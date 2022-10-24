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Вскрылись скандальные детали: почему бывшая невеста принца Гарри бросила его и отказалась рожать

24 октября 2022, 00:04

Как оказалось, девушку принца Гарри смущало, что молодая мама Кейт Миддлтон вместе с новорожденным постоянно находились под пристальным вниманием публики.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон
Принц Гарри, Кейт Миддлтон / Instagram

Серьезным отношениям принца Гарри с британской артисткой Крессидой Бонис не суждено было закончиться браком и рождением детей.

Как пишут британские СМИ, паре помешала жена старшего брата Кейт Миддлтон.

Биограф Роберт Лейси сообщил, что британская звезда Крессид Бонис находила себе места, когда видела принцессу Уэльскую с ее сыном Джорджем.

Девушку смущало, что молодая мама вместе с новорожденным постоянно находились под пристальным вниманием публики.

Экс-девушку сына Чарльза III "добил" тур Кембриджских в 2014 году. Тогда телевидение не давало прохода королевской чете и их сыну, и Бонис твердо решила не связывать свою жизнь с троном.

"Она сказала принцу Гарри, что не хочет оказаться в такой же ситуации, когда ее ребенку будет всего восемь месяцев", — передает слова биографа Роберта Лейси Marie Claire.

Ранее писали, что "тайный сын" короля Чарльза III и королевы Камиллы, австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, назвал себя наследным принцем Британии, поэтому хочет получить титул Уильяма - принц Уэльский.

Также звездный экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз, сколько продлится правление короля Чарльза III, самого старого монарха Европы, на британском престоле.

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