Карл Мстительный: коронация Чарльза III станет пощечиной зарвавшимся Меган и Гарри

Король Чарльз III отомстил принцу Гарри и Меган Маркл / instagram.com/clarencehouse, instagram.com/sussexroyal

Букингемский дворец объявил о том, что торжественная церемония коронации короля Чарлза III состоится в субботу 6 мая 2023 года. Поклонники принца Гарри и Меган Маркл увидели в выборе этой даты свой символизм.

Арчи Маунтбеттен-Виндзор, первенец герцогов Сассекских, 6 мая 2023 года будет отмечать четвертый День рождения. Из-за коронации внимание к этому событию может быть не таким активным, как предполагала жадная до славы Меган.

Тем не менее фанаты жалеют Сассекских и маленького Арчи, поэтому в Сети прозвали Чарлза III "король Чарльз Злобный".

Впрочем, многие выступили на защиту Карла: Арчи исполнится всего четыре года. В таком возрасте важна любовь родителей и подарки, а не коронация малознакомого человека (пусть и родственника) за океаном, в стране, где он за свою недолгую жизнь был крайне недлительное время.

К тому же многие считают, что даже если выбор даты коронации - это действительно демонстрация настоящего отношения короля к своей невестке, Маркл получит по заслугам. Меган, в свою бытность при дворе, на всех значимых событиях в жизни королевской сеьми пыталась перетянуть внимание на себя: на свадьбе принцессы Евгении она объявила о своей беременности, в канун Дня рождения Кейт Миддлтон сделала заявление о "Мегзите", а платиновый юбилей правления королевы Елизаветы удачно пришелся на первый День рождения Лилибет - дочери герцогов Сассекских, где они собрали свои лавры.

Ранее "тайный сын" короля Чарльза III и королевы Камиллы, австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй, назвал себя наследным принцем Британии, поэтому хочет получить титул Уильяма - принц Уэльский.

Также звездный экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз, сколько продлится правление короля Чарльза III, самого старого монарха Европы, на британском престоле.

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