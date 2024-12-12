Все ради любви: популярный ведущий признался, что делает "уколы красоты"

Вячеслав Соломка готов молодиться, чтобы соответствовать своим юным партнерам.

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Вячеслав Соломка личная жизнь - Вячеслав Соломка рассказал про романы, ревность и уколы красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka

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Почему сегодня Вячеслав Соломка вновь одинок

36-летний украинский шоумен Вячеслав Соломка раздал немного откровенности про свою личную жизнь - прежде эта тема обсуждалась им на публике неохотно. Однако недавно ведущий признался, что на его любовном фронте кипят нешуточные страсти.

Ради них Соломка готов делать "уколы красоты", чтобы соответствовать новым партнерам. Об этом он рассказал в комментарии для ЖВЛ Представляє, который появился в Сніданку з 1+1.

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Так, на премьере фильма "Мсье Азнавур", которая недавно прогремела в Киеве, Вячеслав поделился, что летом встретил особенного человека. Из-за большой разницы в возрасте шоумен решил обратиться к косметологу. "Я вколол себе ботокс. Я скажу честно, летом я влюбился. У меня начались отношения с очень молодой девушкой. Больше, чем на 10 лет моложе. И мне захотелось соответствовать юности. И я пошел к косметологу", - цитирует Соломку 1+1 Украина.

Увы, летний роман знаменитости продлился недолго, хоть и оставил в его душе неизгладимый след. Позже в беседе с Люкс ФМ Вячеслав Соломка признался, что его любовь сгубила ревность с его стороны.

После этого у ведущего появился новый партнер. Эти отношения звезда охарактеризовал, как взаимная любовь с первого взгляда с фантастическим человеком.

Однако и на этот раз ведущего настигла неудача - отношения длились меньше двух месяцев. Соломко отметил: всему виной чрезмерная ревность и требовательность второй половинки. "В какой-то момент я этого не выдержал. Ну уж слишком!" - возмущается шоумен.

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Кто такой Вячеслав Соломка? Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

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