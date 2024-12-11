Без суеверий и смайликов на лице: Катя Остапчук полностью показала сына

Жена Владимира Остапчука уже фантазирует, каким будет малыш, когда вырастет.

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Катя Остапчук родила - жена Владимира Остапчука показала сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кратко:

Катя Остапчук родила первенца

Третья жена Владимира Остапчука показала младенца на второй день после родов

10 декабря 2024 года Екатерина Остапчук (Полтавская) впервые стала мамой. Она родила своему супругу, шоумену Владимиру Остапчуку, сына по имени Тимофей.

Роды у Кати, по всей видимости, прошли легко, и молодая мама не может налюбоваться плодом своей любви с мужем. Уже на второй день жизни малыша она в своем блоге в Instagram опубликовала фото Тимофея полностью.

видео дня

Молодая мама не стала прислушиваться к "сетевым" суевериям, и скрывать личико младенца за эмодзи. Напротив, пригласила своих подписчиков вместе с ней и мужем порадоваться его появлению.

Снимок малыша не обошелся без фирменного чувства юмора его мамы. "Представляете, это он лет через 13 заблокирует меня в инсте, потому что я буду думать, что смешно отвечаю ему на сторис", - подписала фото Катя Остапчук.

Катя Остапчук родила - жена Владимира Остапчука показала сына / instagram.com/poka.tya

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Ранее стало известно, что Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Его юная супруга Катя Полтавская подарила шоумену сына - первые фото малыша уже опубликованы в социальных сетях.

Также Главред рассказывал, что беглеца Александра Волошина "похоронили" в Сети - появилась информация о том, что блогер утонул в Таиланде и его якобы съела акула.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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