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"Все изменилось": Брежнева решилась на признание на фоне слухов о разводе с Меладзе

1 августа 2022, 09:56

Последние месяцы кардинально изменили жизнь певицы.

Вера Брежнева, Константин Меадзе
Вера Брежнева, Константин Меадзе / instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая покинула Россию и помогает украинским беженцам, поделилась откровением с поклонниками.

На своей страничке в Instagram 40-летняя артистка рассказала, как изменилась ее жизнь за последние месяцы.

"Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом", - призналась певица.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / скриншот

Муж Брежневой Константин Меладзе также покинул Россию, но в сети начали расползаться слухи об их разводе. Певица пожаловалась на глобальные изменения в близком окружении. Она отметила, что старается сохранять любовь, несмотря на боль.

"Все мы сейчас проходим сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет", - добавила певица.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / скриншот

Напомним, ранее в России сообщили о расставании звездной пары Веры Брежневой и Константина Меладзе.

По словам блогера, которая и озвучила эту информацию, какой-то приближенный к семье человек сообщил, что проблемы в семье были давно и вот пара приняла решение расстаться. Также стало известно, что пара никак не комментирует свои отношения.

Позже бывшая жена Меладзе Яна Сумм рассказала правду о "разводе" Брежневой.

"Я не знаю, как у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, у них все в порядке", - заявила экс-супруга Меладзе.

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