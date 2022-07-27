Бывшая жена Меладзе прокомментировала его развод с Брежневой

Вера Брежнева и Константин Меладзе. / facebook.com/BrezhnevaVera

На днях появились слухи о возможном разводе звездной пары украинской певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе.

Якобы об этом узнала некая блогерша, которая и распространила сплетни о паре, которая сейчас живет в Италии.

Недавно также стало известно о том, что к Меладзе перебралась его бывшая жена с детьми Яна Сумм. Впрочем она же и рассказала правду о разводе Брежневой, которая активно поддерживает Украину в войне с россией, и о том, что происходит на самом деле.

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Так, Сумм поведала, что она ненадолго приезжала Меладзе, чтобы забрать свою дочь, которая гостила у папы в Италии. "Я не знаю, как у них было раньше, как стало сейчас. Но по моим наблюдениям, у них все в порядке", - заявила экс-супруга Меладзе.

Напомним, Константин Меладзе теперь живет не только с Верой Брежневой. Рядом с ним теперь проживает и его бывшая супруга Яна Сумм.

Мать троих детей композитора, с которой он развелся в 2013 году, переехала жить в Италию.